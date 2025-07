Navika koja izgleda nevino, ali može izazvati rak želuca: Da li ovo redovno radite?

Dodavanje soli u obrok povećava rizik od raka želuca za čak 41%. Saznajte kako da se zaštitite.

Nova studija objavljena u časopisu Gastric Cancer pokazala je da osobe koje redovno dodaju so u obrok imaju čak 41% veći rizik od razvoja raka želuca u poređenju sa onima koji to ne rade. Istraživanje je obuhvatilo više od 500.000 ispitanika iz Velike Britanije, isključujući one sa već postojećim zdravstvenim problemima.

Zašto je so problematična?

Prekomeran unos soli može oštetiti sluzokožu želuca, stvarajući pogodno tlo za razvoj malignih ćelija. Takođe, visok nivo natrijuma povezan je sa hipertenzijom, što dodatno komplikuje zdravstvenu sliku.

Ko je najugroženiji?

Rak želuca je peti najčešći oblik raka u svetu, a češće se javlja u istočnoj Aziji, istočnoj Evropi i Latinskoj Americi. Simptomi su često nespecifični – nadimanje, mučnina, bolovi u stomaku – pa se bolest često otkriva tek u kasnijim fazama.

Ograničenja studije Autori upozoravaju da broj slučajeva nije bio dovoljan za analizu uticaja pola, starosti, etničke pripadnosti ili infekcije H. pylori. Ipak, veza između dodavanja soli i rizika ostaje snažna.

Šta možemo da uradimo?

Smanjenje unosa soli, korišćenje začinskog bilja i limuna kao zamene, kao i redovni pregledi kod osoba sa visokim rizikom, mogu pomoći u prevenciji.

