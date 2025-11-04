Navika koja razara jetru gore nego alkohol: Da li ste među onima koji ovo redovno rade?

Ne samo alkohol – zaslađeni napici i fruktoza svakodnevno razaraju jetru, a vaše telo to oseća više nego što mislite.

Možda mislite da alkohol razara jetru, ali istina je brutalnija – svakodnevna konzumacija zaslađenih pića i fruktoze radi više štete nego što možete da zamislite.

Pre nego pomislite da je alkohol najveći neprijatelj, istraživanja su dala objašnjenje za to. Jedna navika koju svakodnevno ponavljamo razara jetru mnogo agresivnije – prekomerni unos dodatih šećera i fruktoze, posebno kroz pića.

Mogli bismo danima da konzumiramo slatkiše i grickalice, jer ih organizam traži, ali treba da znamo da naše telo reaguje na sve što konzumiramo. Istraživanja pokazuju da konzumiranje umerenih količina dodatih šećera može udvostručiti proizvodnju masti u jetri, što dovodi do bolesti masne jetre, ali i dijabetesa tipa 2.

U studiji objavljenoj u Journal of Hepatology, utvrđeno je da fruktoza u tečnom obliku utiče na metabolizam jetre. Iako su učesnici konzumirali isti broj kalorija, dodavanje zaslađenih napitaka uticalo je na zdravlje jetre, uključujući povećanje proizvodnje masti.

Zašto je šećer gori od umerene doze alkohola?

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti izvestio je da prosečan Amerikanac konzumira čak 17 kašičica fruktoze dnevno, dok je preporučena doza samo 6-9 kašičica. To je zbog činjenice da mnoga prerađena hrana koju svakodnevno jedemo sadrži skrivene šećere: od žitarica za doručak, preko sireva, do obroka iz mikrotalasne. Flaširana pića i sokovi su alarm za uzbunu.

Ako želite da vaša ishrana bude izbalansirana i da imate zdravu jetru, pogledajte navike koje bi trebalo da izbegavate:

Šećer i slatka pića

Pića zaslađena šećerom poput gaziranih i sportskih pića, deserti, slatkiši su izvor dodatog šećera koji je štetan za jetru. Šećer i kukuruzni sirup iz ovih izvora pretvaraju se u masti jer nisu izvor energije.

Rafinisani ugljeni hidrati

Sve vrste peciva i kolača koji se prave od rafinisanih žitarica – đevreci, krofne, peciva – spadaju u ovu grupu. Beli hleb i lepinje takođe. Ove namirnice podižu nivo šećera u krvi i mogu dovesti do insulinske rezistencije.

Prerađena hrana

Smrznute večere, sve što dolazi u kutiji, konzervi je visoko obrađena hrana. Ove namirnice ne samo da sadrže u sebi visoko rafinisane ugljene hidrate i dodate šećere već i u sebi imaju soli.

Crveno meso

Kao izvor zasićenih masti, crveno meso je povezano sa masnom bolešću jetre. Hrana sa visokim sadržajem masti ima snažan efekat na povećanje triglicerida u jetri.

Alkohol

O štetnosti alkohola ne moramo govoriti, ali je važno znati da i umerena upotreba alkohola dodatno nakuplja masti u jetri. Zato se preporučuje, ako je moguće, potpuno izbegavanje alkohola.

Uklanjanje ovih nezdravih navika mogu vam poboljšati zdravlje jetre, a svakako možete izgubiti i na težini ukoliko vam je to cilj.

