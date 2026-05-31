Ne možete da zaspite? Vojnička tehnika uspavljuje za 2 minuta, čak i u stresnim uslovima

Prevrtanje po krevetu noću može biti prošlost. Vojnička tehnika nudi jednostavan način da se opustite i zaspite za manje od dva minuta.

Muči vas nesanica i prevrćete se po krevetu satima? Postoji trik koji su osmislili vojni komandanti kako bi iscrpljene vojnike uspavali za samo dva minuta, čak i usred ratne zone. Ako vojnička tehnika zaista radi na bojnom polju pod tolikim stresom, velike su šanse da će vam pomoći da utonete u san i u udobnosti svoje spavaće sobe.

Ova tehnika detaljno je opisana još 1981. godine u knjizi „Opusti se i pobedi: performanse šampionata“, a njena tajna je u potpunom opuštanju tela i uma.

Kako da primenite vojničku tehniku?

Ključ je u sistematskom opuštanju:

Opustite lice: Krenite od čela, pa preko očiju i obraza sve do vilice. Fokusirajte se na disanje.

Spustite ramena: Opustite vrat i ramena što više možete, a ruke držite opuštene pored tela.

Umirite celo telo: Zamislite topao osećaj koji lagano prolazi od vrha glave do vrhova prstiju na nogama. Dišite duboko i polako izdišite, puštajući da se svaki mišić opusti.

Isključite um: Dok se telo opušta, važno je da „očistite“ misli. Zamislite da ležite u kanuu na mirnom jezeru ili u udobnoj visećoj mreži. Ako vam misli lutaju, deset sekundi u sebi ponavljajte: „Ne razmišljaj. Nemoj misliti“.

Nakon šest nedelja vežbanja, vojnička tehnika je efikasna kod čak 96 odsto ljudi.

Saveti stručnjaka za brži san

Dr Sanjiv Kothare, neurolog specijalizovan za spavanje, ističe da ovakvo treniranje mozga zapravo predstavlja vid kognitivne bihevioralne terapije. On savetuje da krevet koristite isključivo za spavanje – zaboravite na čitanje knjiga ili gledanje TV-a u njemu.

„Kada ste spremni za san, prigušite svetla da bi melatonin počeo da se luči, dišite na usta, fokusirajte se na stomak i primenite vojničku tehniku opuštanja celog tela“, preporučuje dr Kothare, potvrđujući da je ponavljanje reči „nemoj misliti“ odličan način da se ućutkaju suvišne misli.

Kada je vreme za lekara?

Ako ste isprobali sve, a nesanica i dalje utiče na vaš svakodnevni život i traje mesecima bez poboljšanja, vreme je da potražite pomoć lekara opšte prakse.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

