Nikako vam neće san na oči? Stavite gumicu na palac i zaspaćete za 10 minuta

Radi se o fantastičnom triku koji pomaže kod nesanice, odnosno pomaže da utonete u dubok san za samo deset minuta.

A, u borbi protiv nesanice, sve što vam je potrebno je jedna obična kuhinjska gumica. Držite je kraj kreveta i kada ne budete mogli da zaspite, stavite je na koren palca, gde se spaja sa dlanom, jer se tamo nalazi tačka odgovorna za dobar san. Nemojte previše zatezati. Nakon desetak minuta osetićete laganu pospanost i tada uklonite gumicu sa prsta.

Ova metoda se zove – Su Jok mikro-akupunktura i orijentisana je na šake i stopala. Sigurna je pa je mogu primenjivati i amateri. Danas se Su Jok metoda koristi najviše u Indiji, Koreji i Rusiji, prenosi Atma.

– Autor Su Jok terapije, profesor Park Je Vu, ugledni naučnik i doktor tradicionalne istočne medicine, nakon dugog perioda kliničke prakse i sopstvenih naučnih spoznaja otkrio je i sistematizovao nezavisni sisitem lečenja „Su Jok“, preko sisitema korespondencije minijaturnog tela u šakama i stopalima – objašnjavaju na portalu magicus.info.

