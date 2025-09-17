Nekad poznat kao “seljački”, ovaj napitak spas je za mnoge tegobe: Čisti jetru, diže imunitet, a bitno je da se ovako koristi

Ovaj “seljački” napitak spas je za mnoge tegobe – čisti jetru, diže imunitet, ali samo ako se ovako koristi

Surutka je nus proizvod koji nastaje pri proizvodnji sira. Organizovana industrijska proizvodnja surutke počela je tek četrdesetih godina 20. veka. Kroz istoriju su bake naših baka koristile surutku kao lek i definitivno nisu grešile!

Ono za što ste možda čuli, a što je u narodu jako poznato već vekovima, jeste da je surutka najbolji prirodni lek za jetru.

Surutka se koristi prilikom svih problema sa jetrom uključujući masnu jetru, oštećenu jetru usled virusnih oboljenja (hepatitis, žutica), jetru koja je natečena, a posebno jetru opterećenu preteranom konzumacijom alkohola, masne i nezdrave hrane. Surutka pospešuje obnovu jetre. Terapija surutkom provodi se u dužem vremenskom periodu, tako što se svakodnevno konzumira najmanje pola litre, a po mogućstvu i više surutke.

Surutka će doprineti regeneraciji, čišćenju i oporavku obolele jetre ako se uporno i redovno koristi. Naravno, jako je važno da se prestane sa štetnim delovanjem i ishranom koji nastavljaju da uništavaju jetru kao što su alkohol, jako masna hrana i prerađena hrana i druge štetne materije.

Uz surutku, za problem jetre poželjno je korisititi u kombinaciji i mladi sir, najbolje za doručak na prazan želudac jer su tada efekti najbolji.

Surutka može da pomogne i pri mršavljenju, jer sadrži mnoštvo proteina koji povećavaju mišićnu masu i daju osećaj sitosti uz malu količinu kalorija. U surutki ostaju najbolji i najvredniji sastojci mleka i to vitamini B i E, minerali i mlečni šećeri, koji su zaslužni za izgradnju finih i nežnih veza u mozgu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com