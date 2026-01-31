Nemojte da uzimate sodu bikarbonu ako imate ove tegobe, samo ćete pogoršati stanje!

Soda bikarbona ima širok spektar dejstva, ali jedna grupa ljudi ne sme da uzima sodu bikarbonu, samo će napraviti štetu i pogoršati stanje otkriva poznati gastroenterolog
Soda bikarbona (natrijum bikarbonat) je supstanca koja se nalazi u našem telu, organima i telesnim tečnostima. Zbog toga nije čudo što se za medicinsku sodu bikarbonu vezuju različiti modeli upotrebe. Ona može da odigra ključnu ulogu u nivou baznih kiselina u našem telu.
Koje su njene najveće prednosti
U razgovoru za eKlinika portal, poznati gastroenterolog profesor dr Vojislav Perišić, objašnjava da nedostatak bikarbonata može da izazove niz fizioloških problema, jer je to zapravo isto što i nedostatak ugljen-dioksida. Među prvim negativnim reakcijama su one u našem vaskularnom sistemu, gde može pogoršati stanje zbog manje količine kiseonika u ćelijama.
– Izuzetnost natrijum bikarbonata je u tome što se, na primer, u želucu pretvara u ugljen-dioksid a kao što je poznato, on sprovodi bikarbonate do naše krvi. Stara, dobra soda bikarbona kao pomoć može da se koristi za širok spektar stanja i bolesti, među kojima su infekcije, prehlada, dijabetes, problemi sa bubrezima pa i maligniteti, ali tu ne smemo biti u zabludi. Svakako treba biti dobro informisan jer postoje neki izuzeci i grupe pacijenata koje ne bi trebalo da je koriste – upozorava naš sagovornik.
„Smrt“ za gljivice: U čemu je njena tajna?
Soda bikarbona se u tradicionalnoj medicini vekovima koristi kao lek, a brojna istraživanja ispituju njene potencijale i efekte. Jedno od svojstava koje je potvrđeno studijama jeste antimikotičko. To potvrđuje i profesor Perišić, koji u svojoj praksi nekim pacijentima sugeriše korišćenje sode bikarbone:
– Alkalna vrednost sode bikarbone je „smrt“ za gljivice i to je dokazano. Dobro je iskoristiti tu njenu sposobnost tako što ćemo posle jela nekoliko puta isprati usta rastvorom sode bikarbone i vode. Usna duplja je puna bakterija, pa je ova primena višestruko korisna. Zanimljivo je da rastvor sode bikarbone deluje i na druge gljivične infekcije, kakve su vaginalne. Kandida, kao najčešća gljivica koja se namnoži u telu. I nastaje kada se konzumira previše šećera, vrlo je uporna i teško se eliminiše. Soda bikarbona tu može da bude efikasno oružje podizanjem pH vrednosti, koja ne pogoduje razmnožavanju kandide – navodi prof.dr Perišić.
Soda bikarbona i maligne bolesti: Šta je opasna zabluda a šta istina?
Kada je reč o čestom pitanju da li soda bikarbona može da pomogne u lečenju raka, odgovor, prema profesorovim rečima nedvosmislen:
– Ona ne može da deluje kao lek protiv raka. Ali, može da pomogne onkološkom pacijentu koji se loše oseća zbog acidoze (prekomerne proizvodnje kiselina nakupljenih u krvi ili sa prevelikim gubitkom bikarbonata). U tim slučajevima nivo bikarbonata moramo da popravimo venski. Praktično, dodajemo infuzijom pacijentu sodu bikarbonu, i to će podići pH vrednost krvi. Alkalnost sode bikarbone dovodi u ravnotežu pH vrednosti u našem telu – objašnjava gastroenterolog.
Digestivni problemi i dejstvo: Oprez za srčane bolesnike
Najčešća upotreba sode bikarbone je kod digestivnih problema, od gorušice, do dispepsije. Kako je korišćenje kod ovih poteškoća prilično rasprostranjeno, važno je imati prave informacije o periodu korišćenja i količinama.
– Soda bikarbona jeste efikasna, ali ona nije nikakva čarobna hemikalija. Ne može da reši problem trajno, mora da se uradi dijagnostika i koristi propisana terapija. Njeno pozitivno dejstvo na proces varenja i smirivanje određenih kiselina je delotvorno ali samo trenutno. Smirenje tegoba ćemo i osetiti u tom nekom kratkom periodu nakon što je uzmemo (pola sata, sat vremena). Mnogi ljudi koji imaju probleme sa varenjem ili gorušicom imaju još neke zdravstvene probleme a koriste sodu bikarbonu. Trebalo da da pripaze posebno oni sa hipertenzijom, jer je soda bikarbona jedinjenje natrijuma, koji utiče na povećanje krvnog pritiska i koji može pogoršati stanje – daje nam profesor Perišić važan savet.
Soda bikarbona uništava opasne pesticide, koji mogu da sadrže i kancerogene čestice
Pitali smo profesora ima li malo preterivanja u odnosu na ranija vremena, kada nije bilo naročito strašno ni ako samo malo obrišemo neku voćku i pojedemo je. Danas se pre konzumacije voća i povrća sugeriše pranje u rastvoru sode bikarbone. Da li je to neophodno i šta u tom slučaju soda bikarbona zapravo radi?
– Majkama koje bebama uključuju u ishranu voće i povrće to savetujem. Pesticidi su agresivne materije, koje mogu da se uklone hemijskim dejstvom natrijum bikarbonata u rastvoru (odnos 7 grama na 100 mililitara vode). Eliminisaćemo sa namirnica masnoće i nečistoće, od kojih neke čak mogu da budu i kancerogene. Ne samo kod male dece, važno je minimizirati ulazak ovakvih štetnih patogena u organizam – objasnio je za eKlinika portal profesor dr Vojislav Perišić.
(Krstarica/Eklinika)
