Neobična poza koja smiruje srce za 60 sekundi – doktori je preporučuju

Poza koju doktori zovu „prva pomoć bez lekova“ – smiruje srce za minut, bez truda.

Zvuči kao trik iz TikToka, ali ova poza je zapravo medicinski preporučena. Zove se „Viparita Karani“ ili jednostavno – noge uz zid. Ne treba ti joga prostirka, ni savitljivo telo. Samo zid, minut vremena i odluka da sebi daš pauzu.

Kako se radi?

Legneš na leđa, noge podigneš i osloniš ih na zid. Ruke pored tela, dlanovi okrenuti nagore. Disanje mirno, bez forsiranja. Poželjno je da zatvoriš oči. U roku od 60 sekundi, telo prelazi iz „bori se ili beži“ u „odmori i regeneriši“.

Šta se dešava u telu?

Kada podigneš noge, krv počinje da se vraća ka srcu, smanjuje se pritisak u nogama, a srce ne mora da „gura“ kao inače. Puls se smiruje, disanje se produbljuje, a nervni sistem dobija signal da je sve u redu. Ova poza se koristi i kod blagih tahikardija, napada panike, pa čak i nesanice.

Ko je preporučuje?

Ne, nije samo joga instruktorka sa Instagrama. Kardiolozi i psihijatri je sve češće preporučuju kao deo dnevne rutine za ljude pod stresom. Nema kontraindikacija, osim ako imaš ozbiljne probleme sa kičmom – tada se konsultuj sa lekarom.

Kada je najbolje raditi?

Idealno je pred spavanje, nakon stresnog dana, ili kad osetiš da ti srce „lupa“ bez razloga. Možeš je raditi i ujutru, kao reset. Nema pravila – telo će ti samo reći kad mu treba.

Efekat koji iznenađuje

Za mnoge, poza „noge uz zid“ deluje kao da neko pritisne „mute“ dugme u glavi. Misli se utišaju, telo se opusti, a srce prestane da lupa kao bubanj. Ova jednostavna tehnika često se koristi kao brza pomoć u trenucima kada je teško smiriti se – bez lekova, bez komplikacija. Možda deluje previše jednostavno da bi bilo efikasno, ali upravo u toj jednostavnosti leži njena snaga.

Probaj – možda ti promeni dan.

