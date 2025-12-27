Neočekivani lek protiv mamurluka: Doktorka kaže da ova namirnica ublažava efekte alkohola

Koliko puta ste se probudili sa osećajem težine u glavi, obećavajući sebi da više nikada nećete popiti čašu vina previše? Umesto da posežete za tabletama kada je šteta već učinjena, stručnjaci sada otkrivaju da se najbolji lek protiv mamurluka možda već nalazi u Vašem frižideru, spreman da spreči neprijatne simptome pre nego što uopšte počnu.

Sir može da bude odličan lek protiv mamurluka?

U viralnom videu na TikTok-u, @neenziemd, pulmolog i doktorka sa intenzivne nege, otkrila je da sir može pomoći u smanjenju rizika od mamurluka — a s obzirom na to da je Božić, verovatno je da se u blizini nalazi obilna porcija sira. „Ako planirate noćni izlazak i znate da ćete piti, konzumiranje sira pre pića može vam pomoći da smanjite rizik od mamurluka“, objašnjava doktorka. Razlog? Sir je bogat proteinima, mastima i složenim ugljenim hidratima, koji oblažu želudac i usporavaju apsorpciju alkohola u krvotok.

Kako deluje ovaj prirodni lek protiv mamurluka?

Sir može pomoći telu da efikasnije metaboliše alkohol i smanji opterećenje jetre. „Pun je vitamina B i kalcijuma – hranljivih materija koje se iscrpljuju tokom konzumiranja alkohola“, dodaje ona. Kalcijum pomaže u pravilnoj funkciji nerava i mišića, dok su vitamini B ključni za energiju i metabolizam. Međutim, doktorka upozorava: „Najbolja opcija je uvek da ne pijete. Ali ako ćete piti, barem pojedite malo sira pre toga.“

Kako pojesti sir protiv mamurluka?

mali komad mladog ili polutvrdog sira

uz vodu ili supu, ne sam kao suvenir od sinoć

u kombinaciji sa integralnim hlebom ili voćem

Zašto sir može da bude tihi borac protiv jutarnjeg mamurluka?

Sir, sa svojim proteinima i mastima, usporava nagle padove energije i vraća malo balansa. Nije čarolija, ali jeste utešna fizika tela.

Sir sadrži cistein, aminokiselinu koja pomaže jetri da razgradi acetaldehid, onaj toksični krivac zbog kog boli glava i svet izgleda previše glasan.

Natrijum i kalcijum pomažu telu da se malo sabere posle dehidratacije. Zato ti često prija nešto slano, a sir je tu kao elegantan odgovor na taj instinkt.

Sir sadrži triptofan, koji pomaže proizvodnju serotonina. Ne briše mamurluk, ali popravlja raspoloženje, a to u tom stanju vredi skoro kao lek.

Iako sir nije čarobni lek, mali zalogaj pre prvog pića mogao bi vam pomoći da prvo jutro u novog godini dočekate s manje boli – i više energije za ostatke božićnog ručka.

Koliko je alkohola potrebno za mamurluk?

Dr Bhavini Šah, lekarka opšte prakse u LloydsPharmacy Online Doctor, objasnila je različite faze konzumiranja alkohola. „Samo jedna do dve jedinice alkohola mogu povećati broj otkucaja srca, proširiti krvne sudove i stvoriti blagi osećaj euforije“, kaže ona. Jedna jedinica je 10 ml čistog alkohola – otprilike količina koju prosečna odrasla osoba može da preradi za sat vremena.

Ne dozvolite da Vam jedno piće pokvari ceo naredni dan. Konzumirajte alkohol umereno i obavezno pre toga pojedite malo sira.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com