Neprijatan simptom ima ispijanje piva, evo zbog čega se javlja

Ispijanje piva može prouzrokovati nadimanje stomaka, što je veoma neprijatan simptom koji se javlja kao posledica ispijanja popularnog pića.

Ispijanje piva ima jedan neprijatan simptom. Evo zašto se javlja osećaj nadutosti kao nuspojava posle popijenog piva. Da li ste i vi osetili ovu tegobu?

Pivo je pristupačno, a ukusno piće koje se savršeno uklapa u skoro svaku priliku i druženje pa nije ni čudo da je toliko popularno.

Čuli ste sigurno da je kalorično, naročito zbog ugljenih hidrata, ali postoji još jedan negativan aspekt ispijanja piva. Prema rečima dijetetičarke Lore Burak, jedna od glavnih nuspojava pijenja piva je osećaj nadutosti.

Zašto nas pivo čini nadutima?

Pivo, kao i ostala gazirana piće, može uzrokovati nadutost jer ispušta ugljen-dioksid u telo, kaže Burak.

Gasovi poput kiseonika, vodonika i ugljen-dioksida potrebni su našem probavnom sistemu da bi pravilno radio i gradio prirodne bakterije koje razgrađuju hranu. Međutim, kad imamo višak bilo kojeg od ovih gasova, poput dodanog ugljen-dioksida iz gaziranih pića, možemo doživeti neprijatnu nadutost.

„Svako je različit. Ja osetim nadutost nakon samo jednog piva, neko će možda tek nakon par ispijenih“, dodaje Burak.

Osim zbog ugljen-dioksida nadutost se može javiti i zbog upale creva, koju uzrokuje redovna konzumacija alkohola tokom određenog perioda. Kad je to uzrok, osim nadutosti dolazi i do rasta stomaka, a upala može postati hronična i dovesti do problema s organima.

Zaključak je da je alkohol sasvim u redu kad se pije u umerenim količinama. Ako osetite ovaj neprijatan simptom, nadutost i bol u stomaku dok pijete pivo, sledeći put posegnite za drugom vrstom pića.

