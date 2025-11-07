“Nevidljivi ubica” u vašoj krvi – opasniji od holesterola i visokog pritiska, upozoravaju kardiolozi

Nova upozorenja o “plastici u krvi” otkrivaju rizik koji je skriven i opasniji od holesterola i visokog pritiska – saznajte šta možete da preduzmete.

Plastiku u krvi – potpuno nepriznati neprijatelj vašeg srca,, tzv. „nevidljivi ubica“ koji prema najnovijim upozorenjima može biti opasniji od visokog holesterola i krvnog pritiska. Stručnjaci tvrde da ova pojava tiho razara arterije i povećava šansu za srčani i moždani udar čak i kad su tradicionalni markeri u redu.

Ako ste mislili da ste “na pravom putu” jer kontrolišete holesterol i pritisak – možda ipak nije tako.

Šta je plastika u krvi i zašto je opasna

Novo istraživanje ukazuje da mikročestice plastike dospevaju u krvotok, prateći proces formiranja arterijske plake.

Evo glavnih razloga zašto to mora da vas brine:

One nisu deo standardnih zdravstvenih testova – što znači da ne znate da ih imate.

Mogu da se ugrađuju u zidove arterija, doprinoseći upali i aterosklerozi – procesima koji vode ka srčanom napadu ili moždanom udaru.

Čak i ako imate normalan kadar holesterola i pritiska, prisustvo ovih čestica može da ugrozi vaše srce – jer utiče na rizik izvan “klasičnih” faktora.

Zašto je plastika u krvi ozbiljniji neprijatelj nego što mislite

Redovni rizici vs. nevidljivi rizik

Holesterol i povišen pritisak već su dobro poznati – merite ih, pratite, menjate navike. Ali ova plastika u krvi ostaje “ispod radara”.

Kako deluje

Mikroplastika može da deluje kao oštećenje endotela ­– unutrašnjeg sloja krvnih sudova.

Povećava upalu, što je ključni element ateroskleroze.

Može da ubrza proces nastanka plakova, taloženja minerala i otežanog protoka krvi.

Sve to vodi do “gotovog scenarija”: suženje arterije, slabiji protok, veći stres na srce.

Ko je posebno izložen

Veći rizik mogu imati oni koji:

žive u zagađenim sredinama (plastična prašina, mikrogranuli plastike u vazduhu)

č esto koriste plastične posude za hranu ili flašice – mikroplastika može da se prenese hranu/napitku

imaju živote sa mnogo stresa i lošom prehranom – jer dodatno opterećuju već ranjivo srce

Šta možete da uradite – konkretno i brzo

Evo praktičnih koraka koje možete da primenite već u narednim danima kako biste smanjili rizik od “plastike u krvi” i podržali zdravlje arterija:

Smanjite izloženost plastici : izbegavajte plastične boce i kutije za čuvanje hrane – birajte staklo ili nerđajući čelik.

: izbegavajte plastične boce i kutije za čuvanje hrane – birajte staklo ili nerđajući čelik. Povećajte unos vlakana i antiinflamatornih namirnica : povrće, voće, orašasti plodovi, maslinovo ulje – sve to pomaže da krvotok bude “čistiji” i da se manje taloži šteta.

: povrće, voće, orašasti plodovi, maslinovo ulje – sve to pomaže da krvotok bude “čistiji” i da se manje taloži šteta. Kontrolišite klasične faktore rizika : čak i ako plastika nije izmerena, održavanje dobrih vrednosti holesterola, pritiska i telesne težine daje vam prednost.

: čak i ako plastika nije izmerena, održavanje dobrih vrednosti holesterola, pritiska i telesne težine daje vam prednost. Redovne kontrole kod kardiologa : spomenite da postoji “novi rizik” – pitajte da li postoje testovi koji mogu pratiti stanje arterija i nivo inflamacije.

: spomenite da postoji “novi rizik” – pitajte da li postoje testovi koji mogu pratiti stanje arterija i nivo inflamacije. Pazite na okolinu u kojoj boravite: ventilacija, izbegavanje vazdušnih zagađenja, manje plastike u kući – sve to može da doprinese manjem unošenju mikroplastike.

Zaključak

Ne dozvolite da vas “plastika u krvi” iznenadi – iako nije standardni deo rutinskih pregleda, ona može biti “nevidljivi ubica” koji deluje tiho, ali ozbiljno. Fokusirajte se ne samo na holesterol i pritisak, već i na okolinu u kojoj živite, navike koje imate, materijale koje koristite.

Kada Vi preuzmete kontrolu nad ovim “skrivenim” rizikom, stvarate bolju zaštitu za vaše srce.

Borite se – za zdravlje, za energiju, za život bez nepotrebnih pretnji. Plastika u krvi ne mora biti sudbina.

