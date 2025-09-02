Nije struk: Izmerite obim ovog dela tela i saznajte preti li vam opasnost od srčanih bolesti i dijabetesa

Uzmite metar i proverite — možda otkrijete nešto što ste do sada zanemarivali!

Novi uvidi stručnjaka ukazuju da vaš vrat može otkriti više o zdravlju od samog struka. Iako se dugo verovalo da je merna tačka za procenu rizika od srčanih oboljenja i dijabetesa upravo obim struka, istraživanja pokazuju da debljina vrata može biti još precizniji pokazatelj.

Zašto vrat, a ne samo struk

Indeks telesne mase (BMI) ne razlikuje mišiće od masnog tkiva, niti govori gde se mast tačno nalazi na telu. Zato stručnjaci sada preporučuju praćenje obima vrata—on otkriva količinu visceralne masti u gornjem delu tela, koja je posebno „aktivna“ u lučenju masnih kiselina, hormona i upalnih supstanci u krvotok.

Metabolčki rizici povezani s većim vratom

Visceralna mast je povezana sa hroničnom upalom i povećanjem rezistencije na insulin. To direktno opterećuje organe i povećava šanse za razvoj srčanih bolesti, visokog krvnog pritiska, povišenih triglicerida, niskog HDL („dobrog“) holesterola i tipa 2 dijabetesa.

Kako izmeriti obim vrata

Stanite uspravno, gledajući pravo napred.

Postavite metar oko vrata na mestu gde je vrat najširi, tik iznad grkljana.

Proverite da metar prijanja ravnomerno, bez prevelikog zatezanja.

Zabeležite vrednost u centimetrima.

Preporučene granice obima vrata

Za muškarce smatra se da je rizik veći ako je obim preko 43 cm.

Za žene je granica oko 39 cm.

Merenje obima vrata nikako ne zamenjuje redovne lekarske preglede, ali predstavlja jednostavan kućni test koji vam može dati ranu informaciju o mogućim zdravstvenim izazovima.

