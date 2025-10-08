Nikako soda bikarbona: Ove 2 jeftine namirnice su jedini spas za želudac, tvrdi lekar

Lekari kažu: zaboravite sodu! Dve jeftine namirnice smiruju želudac bolje od bilo kog leka.

Godinama se savetuje da se soda bikarbona koristi za smirivanje gorušice, ali lekari upozoravaju: to je jedna od najgorih navika za želudac. Neutralizuje kiselinu trenutno, ali uništava prirodnu ravnotežu i izaziva još veće probleme kasnije.

Zašto soda bikarbona nije rešenje?

Gastroenterolozi upozoravaju da soda, iako trenutno smanjuje žgaravicu, izaziva nagli porast gasa u želucu, nadimanje i slabi digestivni sistem. Redovnom upotrebom remeti pH ravnotežu, što može dovesti do hroničnog gastritisa ili refluksa. Kratkoročno olakšanje – dugoročno pogoršanje.

Umesto toga, dva sastojka iz svake kuhinje mogu vam pomoći bez nuspojava..

Med – prirodni zaštitni sloj

Med deluje kao blagi zaštitni film za sluzokožu želuca. Dovoljna je kašičica ujutru na prazan stomak da smanji iritaciju i umiri kiselinu. Osim što sprečava upale, pomaže i regeneraciju tkiva, pa se koristi i kod čira i gastritisa. Najbolje deluje bagremov ili livadski med, ali važno je da bude prirodan i nepreviše zagrejan.

Zob – prirodni neutralizator kiseline

Šaka ovsene kaše ili pahuljica prelivenih toplom vodom deluje kao najbolji prirodni neutralizator. Zob upija višak kiseline i formira gel koji štiti želudačni zid. Lekari često preporučuju da se jede kao prvi obrok dana, uz malo meda, jer smiruje želudac i sprečava napade gorušice tokom dana.

Prirodno lečenje bez rizika

Kombinacija meda i zobi deluje kao štit za želudac. Bez hemije, bez stresa, bez nuspojava. Za razliku od sode bikarbone koja maskira problem, ove dve namirnice pomažu telu da se oporavi prirodnim putem.

Ako imate česte tegobe, lekari savetuju da ove navike uvrstite u jutarnju rutinu, a s vremenom će želudac sam pronaći svoj balans.

