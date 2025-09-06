„Nikako soda bikarbona“: Poznati gastroenterolog otkriva šta treba jesti i piti ako vas muči želudac

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić je upozorio je ljude koji piju sodu bikarbonu na svoju ruku, da to ne rade ako posumnjaju da imaju povišenu kiselinu.

Prof. dr Vojislav Perišić objašnjava da ovo nije efikasna metoda „lečenja“ i dugoročno ne rešava probleme. Problem se rešava trenutno, sve dok dejstvo ne prođe.

Umesto sode bikarbone doktor Perišić dao je smernice ako sumnjate da određena hrana dovodi do povišene kiseline.

„Stari je trik, pojedete pa vam nešto ne odgovara, pa uzmete pilulu protiv kiseline. Ako vam bude bolje posle 45 minuta, to je kiselina. Kakva soda bikarbona, čoveče?! Ona neutralizuje kiselinu na pola sata, i gotovo je dejstvo, nema ga. Moraju se uzimati lekovi koji imaju prolongirani efekat, soda bikarbona je princip – drži vodu dok majstori odu“, rekao je dr Perišić, a prenosi Nova.rs.

„Postoje i tihe kiseline, gde vi verovatno ne osećate gorušicu, ali imate neku muku. Tada je najbolje da pijete čaj: pre doručka šolju čaja od kantariona (jedino on sadrži jedinjenje koje oblaže sluzokožu želuca), a posle doručka čaj od nane. Dobro bi bilo da tokom dana popijete ukupno oko 4 do 5 šolja čaja od nane,“ savet je doktora Perišića.

Šta raditi ako nas stalno boli želudac?

„Bez kisele vode sa mehurićima, ona će napraviti problem“, rekao je doktor Vojislav Perišić, pa podelio savete za ishranu.

Profesor kazao je da bi obroke trebalo rasporediti tokom dana i obratiti pažnju na nekoliko namirnica.

„Pet malih obroka dnevno, sa malo masnoća. Jedite lake ugljene hidrate, pire od krompira i šargarepe, napravite pire od jabuke, pa pojedite bananu. Barenu piletinu isto jedite, ona je odlična mada nema masnoće koja će nas ‘obradovati’ kada je svarimo“, rekao je doktor.

„Luk je hranljiv, ima kvercetin, Božja je namirnica. Moja pokojna majka ga je sekla na pola, pa da pocrni na plotni, pa ga je tako ubacivala u supu, znala je koliko je to zdravo“, dodao je dr Perišić.

Uvek treba da se javite svom lekaru ako se zdravstveni problem ponavlja ili dugo traje.

