Stalno hladne noge? Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom, a rešenje je ova neočekivana namirnica.

Noge su vam stalno hladne, a cirkulacija je loša? Rešenje nisu samo vunene čarape, već i jedna namirnica iz špajza.

Kako se izboriti sa slabom cirkulacijom i stalno hladnim nogama?

Slojevito oblačenje, topli napici, vunena odeća, udobna nepropusna obuća, kape, šalovi, rukavice, ne pomažu? Pređite na biljna rešenja!

Beli luk za hladne noge

Podstiče cirkulaciju, a najbolje ga je jesti sirovog, ali možete ga dodavati i salatama, čorbama, pečenjima, ribi…

Ljute papričice

Odličan štit protiv prehlada, a podižu i temperaturu. U Italiji i Kini posebno ih koriste za bolju cirkulaciju. U nekim hladnijim oblastima ljudi u cipele i čarape ubacuju malo mlevene ljute papričice da bi se oslobodili osećaja hladnih nogu. Najbolje je da, kao oni, pospete malo mlevene kajenske papričice po nogama i obučete tople pamučne čarape, pa tek onda čizme.

Cimet

Cimet dobro deluje protiv zgrušavanja krvi i zato je odličan za bolju cirkulaciju. Uvrstite ga u tople napitke, ali i u keksiće i jutarnje pahuljice.

Đumbir za hladne noge

Najbolji “grejač” među čajevima je svakako đumbir. Možete napraviti i kupku, tako sto prvo sipate kašiku mlevenog đumbira (ili 200 gr seckanog svežeg đumbira) u 2 litre vode i stavite na šporet da prokuva. Skinite sa šporeta, pa ostavite poklopljeno 15 minuta, pa procedite i dodajte u kadu sa toplom vodom. Čaj je, takođe, odličan “grejač”, a možete ga kombinovati sa limunom za bolji ukus.

