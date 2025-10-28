Obavezno ga nosite sa sobom: Stavite „ludi kesten“ u džep i zaboravite na bolest!

Tipično za jesen, kesten je omiljena i cenjena namirnica, ne samo zbog svog slatkog ukusa i pune teksture, već i zbog svojih korisnih svojstava.

Takođe je uobičajeno da se prehladite u jesen. Ali kakva veza može biti između ove bolesti i kestena?

Seljaci su koristili čudan i drevni lek protiv prehlade koji koristi blagotvorna svojstva kestena. Možda zamišljate izmišljotinu, sirup ili bilo šta na bazi ovog voća, ali umesto toga jednostavno morate staviti kestene u džep.

U stvarnosti, potrebno je napraviti važno pojašnjenje: kesten koji se koristi za zaštitu od prehlade nije onaj koji inače poznajemo, već indijski kesten ili „s konja“, takozvani ludi kesten! To su oni sjajni i okrugli kesteni koji su plod divljeg kestena.

Tradicija kaže da se čuva u džepu kaputa cele zime da bi se izbegle bolesti. Ima i onih koji veruju da je dovoljno držati ga u kolima, na stolu ili u torbi.

Odakle dolazi korist od ovog leka?

Poreklo verovanja potiče od osobina koje divlji kesten ima u ublažavanju simptoma prehlade i astme kod konja.

Ljudska bića, međutim, ni pod kojim uslovima ne smeju da ih konzumiraju jer su otrovne i samim tim opasne.

Aktivni sastojak kestena od interesa za lečenje prehlade je escin koji ovi kesteni sadrže, koji ima antiinflamatorno dejstvo i koristan je za podsticanje limfne drenaže i propustljivosti kapilara.

Očigledno je da u ovom leku nema ničeg naučnog, teško da svojstva ploda migriraju iz džepa na viruse prisutne u telu, ali ostaje fascinantan i pomalo magičan predlog, nasleđe kulturnog sistema, da se ne zaboravi prošlost, prenosi Novilist.hr.

