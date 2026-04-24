Običan ujed insekta može napraviti veliki problem, evo kako da prepoznate šta vas je ujelo

Običan ujed insekta može da izazove neprijatne promene na koži, svrab, crvenilo i slično, kod nekih ujeda potrebna je medicinska pomoć.

Proletnji i letnji meseci donose dugo očekivano sunce i aktivnosti na otvorenom, ali takođe donose i izloženost ujedima raznih insekata. U proleće i leto, „normalan“ običan ujed insekta može napraviti veliki problem, evo kako da na vreme prepoznate šta vas je zapravo ujelo.

Iako su ujedi u većini slučajeva bezopasni i privremeni, reakcije na koži mogu varirati od blagih i kratkotrajnih do teških, bolnih, pa čak i potencijalno opasnih – posebno kod ljudi sklonih alergijama. Kod njih i običan ujed insekta napravi veliki problem.

Evo kako da prepoznate različite vrste ujeda, razumete šta se dešava sa kožom nakon ujeda i blagovremeno reagujete kako biste sprečili komplikacije i očuvali zdravlje kože.

Komarac – retko dovodi do komplikacija

Ujed komarca je najčešći i, po pravilu, najbezopasniji. Na mestu ujeda pojavljuje se mala, podignuta crvena izbočina koja intenzivno svrbi. To je zbog pljuvačke koju komarac ubrizgava kako bi sprečio zgrušavanje krvi. Svrab može trajati jedan do dva dana i ublažava se hlađenjem i blagim preparatima za smirivanje kože. Iako neprijatan, takav ujed retko dovodi do komplikacija.

Krpelji – može biti neprimećen satima

Posebnu pažnju zahtevaju krpelji, koji se ne ponašaju kao klasični insekt već se pričvršćuju za kožu i hrane se krvlju. Njihov ujed obično ne boli niti svrbi odmah, zbog čega može ostati neprimećen satima. Njegova neprimetnost čini ga opasnijim jer može prenositi bolesti poput Lajmske bolesti. Nakon uklanjanja krpelja, važno je pratiti kožu tokom narednih nekoliko dana i nedelja, posebno ako se pojavi karakteristično širenje crvenila ili opšti simptomi poput groznice.

Pčela i osa – iznenadni bol, opasan za alergične

Ubod pčele se lako prepoznaje po iznenadnom bolu i često vidljivom žaoku koji ostaje u koži. Crvenilo i otok se brzo razvijaju oko mesta uboda, a svrab može trajati satima. Za razliku od pčele, osa ne ostavlja žaoku, ali može da ubode više puta. Njen ubod takođe izaziva jak bol, peckanje i dugotrajnu osetljivost.

Osobe alergične na otrov ovih insekata mogu doživeti anafilaktičku reakciju koja uključuje otežano disanje, otok lica i vrata i zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Pauk – u retkim slučajevima mogu nastati komplikacije

Ujedi pauka variraju u zavisnosti od vrste, ali većina pauka nije opasna za ljude. Međutim, ubod može izazvati lokalnu reakciju poput crvenila, otoka ili plikova.

U retkim slučajevima, kod otrovnijih vrsta, mogu se javiti i opšti simptomi poput bolova u mišićima, groznice ili mučnine.

Mravi – bezopasni, ali pecka i boli

Ujedi mrava, posebno ako su agresivnije vrste, mogu izazvati peckanje i bol. Na koži je često vidljiva mala crvena tačka, a ponekad i mali plik.

Kod osetljivijih osoba reakcija može biti izraženija, sa većim otokom i iritacijom. U većini slučajeva, simptomi spontano nestaju u kratkom vremenskom periodu.

Stenice – crvenilo, otok i svrab koji može biti dugotrajan i jak

Običan ujed stenica ima veoma prepoznatljiv obrazac – najčešće se pojavljuje u liniji ili grupi, često tri ugriza jedan za drugim. Javljaju se noću, jer se stenice hrane dok osoba spava. Mesta ujeda su crvena, otečena i izuzetno svrabe, a svrab može biti veoma intenzivan i dugotrajan.

Prisustvo stenica zapravo nije nužno povezano sa nečistoćom prostora, već sa njihovom sposobnošću da se brzo šire i sakriju.

Škorpija – kao ubod iglom, ponekad potrebna medicinska pomoć

Ubod škorpije, iako ređi u našim krajevima, može izazvati veoma jak bol koji se opisuje kao ubod iglom ili osećaj pečenja. Mesto ujeda često postaje crveno, otečeno i može utrnuti.

Većina ujeda nije opasna, ali deca i osetljive osobe mogu iskusiti ozbiljnije reakcije koje zahtevaju medicinsku pomoć.

Buve – sitne crvene tačkice, i svrab

Ujedi buva najčešće se javljaju na nogama i člancima. To su male, crvene tačke koje se pojavljuju u grupama i izuzetno svrabe. Grebanje može oštetiti površinske slojeve kože, što povećava rizik od bakterijskih infekcija.

Grinje – simptomi se jave noću i dugo traju

Ujedi grinja mogu ostati neprimećeni tokom dana, a simptomi se javljaju kasnije, najčešće noću. Karakterišu ih intenzivan svrab i crvenilo, a promene na koži mogu trajati i do nekoliko nedelja. Dugo trajanje simptoma razlikuje ih od drugih ujeda.

Prva pomoć kod ujeda insekata

Bez obzira na vrstu insekta, osnovni principi prve pomoći su slični. Važno je smiriti osobu i proceniti reakciju. Ako je žalac ostao u koži, treba ga što pre ukloniti, poželjno pažljivo noktom, bez dodatnog pritiska.

Mesto ujeda treba oprati i ohladiti hladnim oblogom kako bi se smanjio bol i otok. Kada vas ujede krpelj, važno je da ga pravilno uklonite pincetom, bez naglih pokreta i bez upotrebe ulja ili alkohola pre uklanjanja.

Svrab se može ublažiti raznim metodama, od hladnih obloga do upotrebe antihistaminskih gelova ili blagih kortikosteroidnih krema.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

