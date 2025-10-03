Oko 80% srčanih bolesti može se sprečiti: Lekar preporučuje 5 dnevnih navika za smanjenje rizika od infarkta

Oko 80% bolesti srca može se sprečiti promenama u načinu života, tvrde stručnjaci, pa jednostavne svakodnevne navike imaju ogroman uticaj na smanjenje rizika od srčanog udara i hroničnih kardiovaskularnih problema.

Redovna fizička aktivnost

Svakodnevna umerena aktivnost, poput brze šetnje 30 minuta, smanjuje krvni pritisak, poboljšava cirkulaciju i pomaže u kontroli telesne težine; dosledno kretanje smanjuje rizik od nastanka srčanih oboljenja.

Zdrava ishrana

Ishrana bazirana na povrću, voću, celovitim žitaricama, zdravim mastima (maslinovo ulje, orašasti plodovi) i ograničenju prerađene hrane, soli i šećera sistematski štiti srce i smanjuje nivo lošeg holesterola.

Održavanje optimalne telesne težine i kontrola parametara

Praćenje telesne težine, krvnog pritiska, nivoa šećera i holesterola, te redovni pregledi kod lekara omogućavaju rano otkrivanje i pravovremenu intervenciju koja sprečava napredovanje bolesti.

Dovoljno sna i upravljanje stresom

Kvalitetan san i tehnike za smanjenje stresa (meditacija, disanje, kratke pauze tokom dana) povoljno utiču na srce jer smanjuju upalu, stabilizuju pritisak i poboljšavaju opšte zdravlje.

Prestanak pušenja i umerenost u alkoholu

Izbegavanje duvana i ograničavanje unosa alkohola značajno smanjuju rizik od srčanog udara; prestanak pušenja brzo poboljšava funkciju krvnih sudova i smanjuje verovatnoću ozbiljnih komplikacija.

Kombinacija ovih navika daje najjači efekat: vakcine, lekovi i medicinski tretmani su važni kada su potrebni, ali prevencija kroz svakodnevne izbore ostaje najsnažniji saveznik u očuvanju srčanog zdravlja.

