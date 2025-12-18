Oni koji su probali tvrde da deluje: Oslobodite se upornog kašlja pomoću obične kašike! (VIDEO)

Sve što vam je potrebno jeste kašika, s obzirom na to da vam je potrebna ona zaobljena strana. Dakle, to je rešenje problema.

Kašalj je definitivno jedna od najdosadnijih posledica prehlade, koji može veoma da iritira i dugo da traje.

Specijalista za akupresuru Eilin Li, podelila je sa svojim pratiocima na koji način možete brzo da se oslobodite ove „napasti“.

Sve što vam je potrebno jeste kutijica od kreme ili kašika, s obzirom na to da vam je potrebna ona zaobljena strana. Dakle, kašika je spas.

Preko majice, a od sredine grudnog koša, povlačite kašiku nekoliko puta ka ramenu, tako da vam koža postane ružičasta.

Kako izgleda primena kašike za kašalj u praksi, pogledajte u snimku koji sledi.

Bonus savet: Prirodni sirup za kašalj

Da li ste znali da možete da se rešite kašlja za samo jedan dan i to pomoća piva? Svi znamo da nema ništa bez bakinih narodnih „lekova“. Ovo je jedan takav. Ukus je neočekivano dobar, a koristi se za čišćenje pluća i kašalj.

Za sirup vam je potrebno:

3 lovorova lista

150 g šećera

0.5 l piva

Priprema:

U šerpici na tihoj vatri karamelizujete šećer, ali morate da pazite da vam ne zagori. Kada se šećer karamelizuje i dobije braonkastu boju tada ga sklonite sa vatre i dodate pivo koje je bilo na sobnoj temperaturi.

Vratite sirup na šporet i mešajte dok se smesa lepo ne sjedini (15-20 minuta). Kada sirup počne da liči na med, dodajte 3 lovorova lista i zatim ga sipate u staklenu teglu i ostavite da se ohladi.

Sirup možete čuvati i van frižidera. Uzima se ujutru i uveče, a možete i popodne, neće škoditi. Sirup mogu i deca da piju, po jedu kašičicu dnevno.

Ako imati baš jak kašalj u sirup možete dodati i malo listova sveže nane. A ako pak niste bolesni, sirup možete uzimati svako jutro po jednu kafenu kašičicu.

Ipak, ako vam je komplikovano da napravite sirup, trik sa kašikom će vam svakako pomoći.

Tekst služi kao alternativa pri lečenju, što znači, da se pre upotrebe obavezno konsultujte sa lekarom.

