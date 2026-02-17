Ova 2 simptoma prvi su znak raka pluća! A deluju tako bezazleno

Deluju tako bezazleno zbog čega često prođe prilično vremena pre nego što ih oboleli ili lekari opšte prakse povežu s tom bolešću.

Nekad je iskašljavanje krvi bio alarm za uzbunu, ali lekari tvrde da će ova dva simptoma, iako deluju tako bezazleno, mnogo ranije ukazati da nešto nije u redu sa vašim plućima.

Istraživači su u velikoj studiji obradili podatke 27.795 pacijenata s dijagnozom raka pluća u razdoblju od 2000. do 2017. godine. Na osnovu njih zaključili da su najraniji indikatori bolesti kratak dah i dugotrajan kašalj, koliko god blag on bio.

I ne samo to, ta dva simptoma su sami pacijenti i lekari često ignorisali dok se ne bi javili drugi dodatni simptomi, poput iskašljavanja, anemije, gubitka telesne težine i slično, piše Dejli Mejl.

Ranije se kao prvi simptom raka pluća uzimalo iskašljavanje krvi. Ali to je decenijama star koncept i kod nekih oblika raka taj simptom javlja se tek u kasnim fazama bolesti.

– Vidimo veliku promenu u prvim simptomima bolesti koje uočavaju lekari, a to dolazi usporedno sa sve ranijom detekcijom malignih promena – rekao je koautor studije, dr. Vili Hamilton.

Ne umiru samo pušači

Rak pluća predugo se povezivao samo s pušenjem. Naime, iako pušenje uzrokuje oko 85 posto slučajeva raka pluća, na hiljade nepušača, među kojima su i pasivni pušači, u svetu umire od te bolesti.

Zbog toga je presudno bolje poznavanje simptoma. To bi pomoglo da se bolest otkrije ranije i povećaju šanse za izlečenje, upozoravaju britanski lekari u medicinskom časopisu Journal of the Royal Society of Medicine.

Godišnje u Evropi 500.000 ljudi dobije dijagnozu raka pluća. Karcinom pluća je najčešći i najsmrtonosniji karcinom u svetu, ali i u našoj zemlji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji godišnje oko 6.000 ljudi oboli od raka pluća, a više od 4.600 umire od te bolesti.

Podatak koji dodatno zabrinjava jeste da Srbija zauzima neslavno drugo mesto u Evropi po smrtnosti od karcinoma pluća, dok broj obolelih raste svake godine.

Šanse izlečenja i preko 50 posto ako se otkrije na vreme

Prema nekim procenama, rak pluća koji je otkriven u ranom stadijumu izlečiv je i kod 50 posto slučajeva. Lečenjem se može produžiti život, dok je izlečivost kod onoga koji je već metastazirao manja od 5 posto. Smrtnost od karcinoma pluća u Srbiji velika. Bolest se otkriva obično u odmakloj fazi. Samo u 15 do 20 odsto slučajeva otkrije se u ranoj fazi kada postoji veće šansa za izlečenje.

Jedan od razloga za to su nespecifični simptomi. Deluju tako bezazleno zbog čega često prođe prilično vremena pre nego što ih oboleli ili lekari opšte prakse povežu s tom bolešću.

Zabrinutost je neophodna ako vas muče uporni kašalj, uz bol u grudima, umor i gubitak energije i gubitak težine. Znak raka pluća može biti i nedostatak daha kao i sviranje u plućima, zatim promuklost, iskašljavanje krvi ili krvava pljuvačka.

Simptomi koje nipošto ne biste smeli da zanemarite:

Kašalj koji ne prestaje ni nakon dve do tri nedelje

Kašalj koji se pogoršava

Upalne infekcije grudnog koša

Iskašljavanje krvi

Bol tokom disanja i kašljanja

Česta zadihanost, čak i kad nema velikih napora

Trajni umor i nedostatak energije

Gubitak apetita i neobjašnjivi gubitak težine

