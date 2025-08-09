Ova biljka je spas, vežbe disanja i ovi ljuti začini očistiće pluća od otrova očas posla

Stres i loša ishrana štete organizmu jer se u telu nakupljaju toksini kojih ne možete da se rešite drugačije nego programom detoksikacije, objašnjava Petra Carmichael, učiteljica joge i studentkinja ajurvedske medicine.

Neki od znakova da je telo zatrovano su osip, akne, upale na koži koje ne prestaju, žute ili smeđe naslage na jeziku, stalna glavobolja, suviše sluzi, umor, nemogućnost koncentracije i zaboravnost.

Dani nakon praznika kao i proleće su idealno vreme za čišćenje organizma jer, zbog više sunca, kao i činjenice da se sve oko nas budi, imamo više energije. Detoksikacijom se čiste organi i u tom se pogledu detoks-programi dele na dva jednako važna aspekta – čišćenje pluća, kože i bubrega i čišćenje jetre.

Iako se tokom detoksa često ni ne pomišlja na pluća, ona su među prvim organima koje treba pročistiti. A najlakši način za oslobađanje pluća od nakupljenih toksina je duboko disanje.

Disanje je vitalan proces, ali da bi potpuno ispunjavalo svoju funkciju, potrebno ga je izvoditi pravilno. Na loše navike disanja utiču duga razdoblja sedenja, boravak u prostorima s ustajalim vazduhom, nedostatak telesne vežbe i istezanja i slično.

Rezultat lošeg disanja su umor, depresija, glavobolja i fizička iscrpljenost. Iako smo rođeni sa sposobnošću pravilnog disanja, većina ljudi je tokom odrastanja izgubi. Promatrate li novorođenčad, videćete kako duboko udišu, tako da im se pri udahu stomak podigne prema gore. Proverite podiže li se i vama stomak dok udišete. Ako ne, to je znak da vam je dah plitak. Ako ponekad primetite da ste uzdahnuli, to je zato što su nivoi ugljen dioksida u krvi visoke, a tada mozak aktivira duboki udah kako bi se telo snabdelo kiseonikom.

Čišćenje pluća posebno se preporučuje pušačima, kao i osobama koje često borave u zadimljenim prostorima iako sami ne puše, alergičnim na prašinu, životinjsku dlaku i onima koji imaju probleme sa sinusima.

Ali osim dubokim disanjem, možete ih pročistiti pomoću đumbira.

– Čišćenju pluća pomaže i čaj od đumbira. Pripremite ga tako da narežete sveži koren đumbira na kriške i dodate u uzavrelu vodu. Kuvajte desetak minuta, a zatim procedite. Po želji se u čaj dodaju med, limun, cimet, kardamom i klinčić – savetuje Petra Carmichael.

Detoksikacijom pluća čistite ih od katrana i toksina, smanjujete rizik od pojave infekcije, povećavate njihov kapacitet i poboljšavate zdravlje respiratornog susistema. Pluća će pročistiti i ljuti začini, poput bibera ili pak čilija jer ljuta hrana pomaže u razgradnji viška sluzi.

Zbog toga možete osetiti kako vam nos curi kad jedete ljuto, a takvi začini slično deluju i na višak sluzi u plućima te potiču njeno izbacivanje.

Uz brzu vežbu naučite da dišete iz stomaka. Kako biste naučili pravilno disati, lezite na pod, na strunjaču ili peškir, tako da vam bude ugodno. Tada duboko udahnite i osetite kako se grudni koš širi, a stomak raste prema gore. Samo polagano dišite i ubrzo ćete osetiti kako se telo i um smiruju. Zbog dotoka kiseonika moguće je da osetite laganu vrtoglavicu pa stoga učite da dišete iz ležećeg položaja.

