Ova jeftina namirnica pomaže kod upornih problema sa kožom, svi je imamo u kuhinji

Poznato je da jabukovo sirće ima mnoge blagodeti za zdravlje. Ova jeftina namirnica pomaže i kod uklanjanja ovih kožnih problema.

Miteseri su jedan od najčešćih problema, ali njihovo uklanjanje nije tako lako. Ova jeftina namirnica pomaže kod ovakvih problema.

Male blokade u porama, uzrokovane mešavinom sebuma, mrtvih ćelija kože i ostataka koji menjaju boju kada su izloženi vazduhu, nisu estetski privlačne i mnogi ljudi se muče da ih uklone.

Ali španski stručnjak za lepotu Rosio Lopez ima recept koji vredi isprobati, a on uključuje lek koji svi imamo u svojim domaćinstvima, jabukovo sirće. Ova jeftina namirnica pomaže i olakšava uklanjanje mitesera.

„Ako pomešate jabukovo sirće sa zelenom glinom, uklonićete sve mitesere i nečistoće. Veoma je antibakterijska“, kaže ona.

Ovaj kućni lek je jednostavan koliko i efikasan i obećava neverovatne rezultate: pod uslovom da se pravilno primenjuje.

Iako njihovo eliminisanje nije uvek lako, postoje brojni tretmani za smanjenje njihove pojave i delimično uklanjanje. Jedan od ovih tretmana je poslednjih dana postao viralan.

Blagodeti jabukovog sirćeta

Rosio Lopez je otkrila domaći lek koji, prema njenom sopstvenom iskustvu, čini čuda. Zasnovan je na dva ključna sastojka: zelenoj glini i nefiltriranom jabukovom sirćetu.

„Ovaj poslednji proizvod je veoma antibakterijski; mešanjem sa zelenom glinom uklanja se sva ta prljavština“, ističe ona. Treći proizvod koji pominje je aktivni ugalj.

Kako se nanosi smeša?

„Preporučujem da prvo koristite vruću paru pre ove vrste čišćenja. Ovo otvara pore. Nanosim debeli sloj. Ostavim ga nekoliko minuta dok ne počnem da primećujem da se maska suši, a zatim je uklanjam“, objašnjava ona. Po njenom sopstvenom iskustvu, rezultat je neverovatan: koža je ostavljena čista i meka u rekordnom roku.

Zašto ovi sastojci?

Ovaj domaći recept zasnovan je na veoma efikasnim sastojcima. Zelena glina apsorbuje višak ulja i nečistoća koje začepljuju pore. Takođe ima svojstva prečišćavanja i eksfolijacije: čisti, uklanja mrtve ćelije kože i smanjuje pojavu novih mitesera. Pored poboljšanja izgleda mitesera, pomaže u kontroli sjaja.

Nefiltrirano jabukovo sirće se preporučuje zbog visokog sadržaja sirćetne kiseline, koja ima antibakterijska i antifungalna svojstva. Deluje kao prirodni eksfolijants uklanjanjem mrtvih ćelija kože i viška sebuma. Neophodno je za uravnoteženje pH vrednosti kože i smanjenje proizvodnje ulja. Takođe je protivupalno i umirujuće, mada ga treba razblažiti da bi se izbegla iritacija.

Aktivni ugalj može da apsorbuje višak sebuma, nečistoće, mrtve ćelije kože i toksine: dubinski čisti i otpušava kožu. Takođe ima jak antibakterijski efekat i pomaže u sprečavanju novog nakupljanja ulja.

Dermatolog dr Ana Molina, međutim, savetuje da se ne koriste trake protiv mitesera, jer često sadrže aktivni ugalj pomešan sa lepkom i drugim jakim hemikalijama koje mogu izazvati rane ili jaku iritaciju. „Najbolje je koristiti serum ili proizvod za negu kože koji sadrži hidroksilne kiseline, kao što je salicilna kiselina, koja najbolje prodire u pore.“

Ona preporučuje kombinovanje sredstava za čišćenje, seruma, pa čak i losiona sa salicilnom kiselinom svakodnevno, favorizujući tečne i lagane formule kako bi se izbeglo prekomerno masnoćenje. Ovo će postići progresivno čišćenje koje održava pore čistim bez rizika.

Ovo mišljenje potvrđuje i dr Rodrigo Gutijerez, koji se takođe ne slaže sa upotrebom traka protiv mitesera jer one na kraju začepljuju pore i ne rešavaju osnovni problem. Idealno rešenje, dodaje ona, jeste lečenje uzroka regulatorima sebuma kao što su retinoična kiselina, adapalen, benzoil peroksid ili glikolna kiselina, koji kontrolišu proizvodnju sebuma i sprečavaju pojavu mitesera ili bubuljica.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

