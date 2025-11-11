Ova mast je blago ruske narodne medicine: Pravi se od 3 sastojka, a osvojila je ceo svet! (RECEPT)

Nakon što se recept za ovu mast pojavio na jednoj popularnoj ruskoj stranici alternativne medicine, svi su poludeli za njom.

Mast može ublažiti tegobe kod bronhitisa, otitisa, angine, otoka, opekotina, modrica, otvorenih rana, kao i niza ženskih bolesti, hemoroida, pa čak i težih oboljenja.



Nakon što se recept za ovu mast pojavio na jednoj popularnoj ruskoj stranici alternativne medicine, svi su poludeli za njom.

Ova mast se stavlja pred spavanje i ostavlja se da deluje preko noći.

Ukoliko mast stavljajte na zglobove, obavezno ih nakon mazanja umotajte.

Sastojci:

– jedno jaje, 400 ml biljnog ulja (na primer kantarionovog) i komadić pčelinjeg voska (oko 60 grama).

Priprema

Skuvajte jaje i izvucite žumance, belance vam ne treba. Izgnječite žumance na tacnici, a u emajliranu šerpicu sipajte kantarionovo ulje. Dodajte i vosak, pa stavite na laganu vatru i sačekajte da se vosak istopi. Kad se bude čulo “pucketanje” , uzmite žumance i prstima bacajte po malo u ulje sa voskom, mrvicu po mrvicu. Ulje će početi da peni, pa budite spremni da brzo uklonite šerpicu sa vatre.

Kada se ulje smiri, ponovo ga vratite na šporet. Nastavite da dodajete žumance do kraja, stalno mešajući kašikom. Smesa će promeniti boju i postati tamno braon. Sklonite sa šporeta i ostavite da odstoji 15-20 minuta. Procedite kroz gazu ili cediljku sa sitnim sitom. Ostatke (mrvice žumanceta) bacite.

Kada se mast ohladi, staviti je u staklenu teglu i zatvorite poklopcem. Mast čuvajte u frižideru, najduže 10 meseci.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com