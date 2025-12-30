Ova namirnica kao rukom uklanja kurje oko, grube pete i gljivice na nogama – svi je imaju kod kuće

Prirodno rešenje iz kuhinje – jabukovo sirće uklanja kurje oko, omekšava grube pete i uništava gljivice bolje od bilo koje kreme!

Pored brige o noktima, povremeno treba da isturpijate pete i uklonite mrtvu kožu kako biste održali stopala mekim i zdravim. Naravno da to uvek možete da uradite u salonu, ali ako biste to radije izbegli i pronašli efikasno, jeftino i prirodno rešenje kod kuće, imamo odgovor.

Glavni sastojak koji pomaže kod mnogih, pa čak i upornih problema sa stopalima je namirnica bez koje nijedna kuhinja nije potpuna – jabukovo sirće.

Jabukovo sirće ima široku primenu u narodnoj medicini jer sadrži sirćetnu kiselinu, koja ima snažno antimikrobno i antigljivično dejstvo. Zbog svoje kiselosti, sirće deluje kao blagi piling koji postepeno omekšava tvrdu i mrtvu kožu, te se bori protiv uzročnika infekcija.

1. Tretman preko noći: Zaboravite na ispucale pete

Suve i ispucale pete nisu samo estetski problem, već mogu biti i bolne. Rešenje je jednostavno:

Dobro natopite komad vate jabukovim sirćetom, pa nanesite direktno na problematično područje pete. Vatu zaštitite kako ne bi spala – zavojem, lepljivom trakom ili užom čarapom – i ostavite da odstoji preko cele noći. Sirćetna kiselina će tokom noći razmekšati tvrdu kožu. Ponavljajte ovaj tretman više puta nedeljno dok vam koža ne omekša i potom ćete lako skinuti višak mrtve kože turpijom ili kamenom za stopala.

2. Brzo rešenje za kurje oko: Magija aspirina

Kurje oko može biti izuzetno bolno i otežava hodanje. Ali uz pomoć jabukovog sirćeta i običnog aspirina, možete ga tretirati brzo i efikasno.

Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina u fini prah, pa u prah dodajte kapljicu jabukovog sirćeta. Trebalo bi da dobijete gustu, pastoznu smesu. Stavite tu smesu na kurje oko i umotajte u peškir, krpu ili zavoj i ostavite da odstoji samo 10 do 15 minuta. Nakon skidanja obloge, kamenom sa stopala lagano uklonite mrtve ćelije kože. Ponavljajte tretman dok se kurje oko ne povuče.

3. Kupka koja uništava gljivice

Gljivice na stopalima i noktima su uporan i neugodan problem. Jabukovo sirće je zbog svojih antimikrobnih svojstava jedno od najboljih prirodnih rešenja.

U lavor sipajte toplu vodu i dodajte jednaku količinu jabukovog sirćeta, odnosno vodu i sirće u razmeri 1:1. Potopite stopala i ostavite ih tako 30 minuta. Ključni korak je da ih potpuno osušite nakon što izvadite stopala iz kupke. Ponavljajte ovo svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno za najbolje rezultate.

