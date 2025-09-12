Ova navika ti podiže pritisak do plafona – a svi je zovu ‘jutarnja rutina’

Navika koju svi radimo čim otvorimo oči zapravo sabotira naše zdravlje i dan.

Zvuči poznato: otvoriš oči, posegneš za telefonom, skroluješ vesti, proveriš mejlove, pa tek onda kafa. Sve to u roku od deset minuta. I dok ti se čini da se „budiš uz svet“, tvoje telo već ulazi u stanje stresa.

Zašto ti raste pritisak čim ustaneš

Kombinacija svetla ekrana, informacija koje te bombarduju i kofeina koji ubrzo sledi, šalje telu signal da je u opasnosti. Kortizol skače, srce ubrzava, a ti misliš da si samo „u toku“. U stvari, tvoj organizam već reaguje kao da je pod napadom.

Telefon pre kafe – recept za haos

Istraživanja pokazuju da jutarnje izlaganje telefonu povećava anksioznost, remeti ritam disanja i utiče na krvni pritisak. Dodaj tome kafu na prazan stomak i dobijaš savršen koktel za nervozu, glavobolju i osećaj da ti dan „ne ide“.

Šta da radiš umesto toga

Probaj da prvih 20 minuta budeš bez ekrana. Popij vodu, protegni se, udahni duboko. Kafu ostavi za kasnije, uz doručak. Ako ti je teško, postavi pravilo: telefon tek kad obučeš čarape. Zvuči smešno, ali radi.

Tiho jutro menja sve

Mnogi veruju da im telefon pomaže da se razbude, ali zapravo ih zatrpava tuđim problemima pre nego što stignu da se suoče sa sopstvenim. Uvođenjem „tihog jutra“ – bez ekrana, bez kofeina na prazan stomak, bez informacija koje izazivaju stres – telo se stabilizuje, pritisak se smanjuje, a dan počinje bez panike.

Rutina koja deluje jednostavno zapravo ima moć da resetuje nervni sistem i promeni način na koji ulazimo u dan. Umesto da se probudimo u haosu, biramo mir. I to se oseća – u telu, u mislima, u načinu na koji dišemo.

Zaključak koji vredi zapamtiti

Jutarnja rutina nije samo stvar navike – ona oblikuje tvoj nervni sistem za ceo dan. Ako ti dan počinje u haosu, telo to pamti. Promeni rutinu, i promenićeš osećaj u sopstvenoj koži.

