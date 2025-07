Ova popularna obuća vam uništava stopala, bolje izbegavajte po svaki cenu

Dugotrajno nošenje takve obuće može uzrokovati trajne probleme

Ljudi su svakodnevno izloženi različitim modnim trendovima, a obuća je jedan od njih. No, često se zaboravlja na zdravlje stopala pa mnogi biraju obuću koja je estetski privlačna, ali potencijalno štetna.

Određene vrste obuće mogu uzrokovati niz problema, od bolova u stopalima i zglobovima do ozbiljnih deformacija, piše Spectrum Health.

Obuća loša za stopala

Postoje neke popularne vrste obuće koje mogu uništiti vaša stopala pa ih svakako treba izbegavati.

Visoke potpetice

Visoke potpetice su sinonim za eleganciju i ženstvenost, ali dolaze i s visokom cenom – zdravljem vaših stopala. Nošenje visokih potpetica, pogotovo onih iznad 5 centimetara, prebacuje težište tela ka napred, stavljajući ogroman pritisak na prednji deo stopala i prste. To može dovesti do bolova, razvoja čukljeva (hallux valgus), čekićastih prstiju, metatarzalgije (bol u prednjem delu stopala) i Mortonovog neuroma (zadebljanje živca).

Osim toga, visoke potpetice skraćuju Ahilovu tetivu i narušavaju prirodnu biomehaniku hoda, što može uzrokovati bolove u kolenima, kukovima i leđima. Čak i štikle od samo 5 cm su štetne. Dugotrajno nošenje takve obuće može uzrokovati trajne probleme.

Baletanke

Baletanke se često smatraju udobnom alternativom visokim potpeticama, ali istina je daleko od toga. Većina baletanki nema nikakvu potporu za luk stopala, što je ključno za pravilnu raspodelu težine i amortizaciju.

Nedostatak potpore može dovesti do spuštanja svoda stopala, prekomernog proniranja (uvrtanja stopala prema unutra) i, posledično, bolova u stopalima, zglobovima, kolenima pa čak i leđima. Tanki potplati baletanki ne pružaju zaštitu od udaraca, a uski prednji deo može stiskati prste i doprineti razvoju čukljeva.

Japanke

Japanke su omiljena letnja obuća, ali njihova jednostavnost krije opasnost. Kao i balerine, japanke ne pružaju nikakvu potporu luku stopala, a tanki potplat ne amortizuje udarce.

U japankama je lakše povrediti stopalo, a nedostatak potpore može uzrokovati plantarni fasciitis (upalu tabanske fascije), bol u peti i probleme s Ahilovom tetivom. Da bi japanke ostale na nozi, prsti se moraju grčiti, što dodatno opterećuje tetive.

Šiljasti modeli

Šiljasti modeli obuće, bez obzira na visinu pete, pritiskaju prste, prisiljavajući ih u neprirodan položaj. To može dovesti do bolova, žuljeva, kurjih očiju i, dugoročno, do deformacija poput čuklja i čekićastih prstiju.

