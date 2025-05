Ova popularna vrsta kafe najgora je za organizam: Izaziva ubrzan rad srca, mučninu i glavobolju

Sadržati do tri puta više kofeina nego kafa koju pripremamo kod kuće

Studija koju je objavio Daily mail pokazuje da kafa za poneti iz popularnih kafića na glavnim ulicama može sadržati do tri puta više kofeina nego kafa koju pripremamo kod kuće. Istraživači su upozorili da konzumiranje tri do četiri šolje takve kafe dnevno može dovesti do prekoračenja sigurne dnevne granice od 400 mg kofeina.

Testiranja više od 200 kafa iz kafića popularnih lanaca pokazala su da Americano sadrži najviše kofeina, u proseku oko 140 mg po šolji. S druge strane, kafa koju pripremamo kod kuće sa jednom kafenom kašikom kafe po osobi ima znatno manje kofeina, oko 23 mg po šolji.

Kofein, koji može izazvati nesanicu, mučninu, ubrzan rad srca i glavobolje kada se konzumira u velikim količinama, postao je centralna tema istraživanja. Ova otkrića, objavljena u časopisu Nutrients, dolaze nakon što je tim iz Zydus Medical College u Indiji utvrdio da prekomerno pijenje kofeina može biti povezano sa višim krvnim pritiskom, što je značajan faktor rizika za srčane udare i moždane udare.

Kofein je najrasprostranjeniji stimulans na svetu i mnogi ljudi zavise od njega da bi započeli dan. Ipak, NHS savetuje da se dnevni unos ne prelazi 400 mg zbog potencijalno opasnih nuspojava. Za trudnice, granica je smanjena na 200 mg.

Naučnici sa Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Varšavi su odlučili da istraže nivoe kofeina u kafama za poneti zbog brige da potrošači možda unose previše kofeina. Analizirali su uzorke espresa, kapućina, coffe late i Americano kafa iz različitih izvora, odnosno na velike lance koji prodaju kafe, benzinske stanice, prodavnice i pekare.

Otkriveno je da nivo kofeina varira značajno — neki napici imali su samo 12,8 mg po porciji, dok su drugi prelazili 300 mg. U proseku, dve do tri šolje Americano kafe mogu lako premašiti dnevni limit kofeina. Takođe, kafa iz prodavnica se obično servira u većim količinama nego domaća kafa, što dodatno povećava unos kofeina.

Snaga zrna kafe je takođe uticajni faktor. Istraživanja pokazuju da Britanci sada troše više novca nego ikada na kafu za poneti, u proseku 530 funti godišnje po osobi.

U izveštaju, istraživači su apelovali za pružanje praktičnijih informacija o sadržaju kofeina kako bi se sprečila prekomerna konzumacija. Istakli su da visok unos kofeina može uzrokovati različite zdravstvene probleme i da je kafa iz franšiznih prodavnica često bogatija kofeinom nego domaća kafa. Preporučuju jasnije smernice za izbegavanje redovne konzumacije visokih doza kofeina.

