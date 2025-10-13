Ova tri jutarnja simptoma mogu ukazivati na rak, a lako ih zanemarujemo, upozorava farmaceut

Ne zanemarujte ove jutarnje simptome, mogu ukazivati na opake bolesti…

Malo toga ujutro iritira više od neočekivanih promena u telu, ali farmaceut Abas Kanani upozorava da baš te sitnice mogu biti alarm za ozbiljne bolesti. Ako primetite neke od ovih pojava odmah nakon buđenja, obavezno se obratite lekaru.

Dugotrajan kašalj

Iako mnogi pušači muku muče sa jutarnjim kašaljom, svaki kašalj koji traje duže od dve nedelje zaslužuje pažnju. Bez obzira na to pušite li ili ne, produženi kašalj može ukazivati na promene u plućima ili disajnim putevima koje ne treba ignorisati.

Iscrpljenost nakon buđenja

Blagi umor ujutro je normalan, ali osećaj teške iscrpljenosti koji traje ceo dan ili je praćen dodatnim tegobama znak je upozorenja. Konstantna pospanost i nedostatak energije mogu ukazivati na poremećaje u organizmu – i bolje ih je proveriti na vreme.

Noćno znojenje

Buđenje u mokroj ili vlažnoj posteljini često se prepisuje stresu, ali noćno znojenje koje redovno narušava san može biti simptom ozbiljnih stanja. Ako uz znojenje osećate i umor, neobjašnjiv gubitak težine ili pojavu modrica, posavetujte se sa lekarom.

Drugi upozoravajući znaci

Pored jutarnjih simptoma, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ističe i druge promene koje ne treba zanemariti: bol ili stezanje u grudima, otežano disanje, neobične promene u pražnjenju creva, nekontrolisano krvarenje ili pojava kvržica, promene na madežima, bol u stomaku ili leđima, probavne smetnje i svrab ili žutilo kože.

Kako smanjiti rizik

Stručnjaci iz organizacije Cancer Research UK smatraju da je prestanak pušenja najveći preventabilni korak u borbi protiv raka. Takođe, smanjivanje unosa alkohola može značajno umanjiti šansu za razvoj više vrsta raka, uključujući rak dojke, usne duplje i debelog creva.

Redovnim pregledima, promenama navika i osluškivanjem tela možete na vreme prepoznati alarmantne simptome i zaštititi svoje zdravlje.

