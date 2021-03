Ova „zlatna biljka“ nema šta ne leči

Pomaže kod raznih tegoba jer je bogata mineralima i vitaminom C

Biljka sremuš u narodu je poznata i pod nazivom divlji beli luk. Uglavnom raste u višim planinskim predelima, međutim, sve je više ljudi koji je gaji i u baštama. Karakteriše je jaka aroma i ljutkast ukus.

Ovu lekovitu biljku možete brati od marta meseca pa sve do maja. Ukoliko ovu biljku koristite u medicinske svrhe, najbolje bi bilo da je berete upravo sada u proleće, pre nego što procveta, i to svež nadzemni deo biljke. Od aprila do juna meseca možete koristiti lukovicu sremuša i mlade listove. Takođe, u lekovite svrhe se koristi i lukovica sremuša, koju onda treba brati u avgustu.

Sremuš – lekovita svojstva

Biljka sremuš je bogata mineralima i vitaminom C, tako da može pomoći kod raznih zdravstvenih problema. Listovi sadrže veću količinu vitamina C, nego lukovica, tako da se ljudi uglavnom opredeljuju za upotrebu listova sremuša.

Za visok holesterol i pritisak – listovi sremuša, dok su još uvek mladi, zbog prisustva blagotvornih minerala, preporučuju se osobama koje pate od visokog nivoa holesterola i trigliceida u krvi, i od visokog krvnog pritiska. Ova biljka povoljno deluje na arterije i može sprečiti aterosklerozu.

Za upale i infekcije – konzumiranje svežeg sremuša blagotvorno deluje i na parazite u crevima, štiti creva od iritacija, a takođe štiti organizam od prehlada i gripa. Pomaže u lečenju bronhitisa, jer pročišćava disajne puteve, olakšava disanje i smanjuje kašalj.

Za čir na želucu i gastritis – konzumiranje sremuša preporučuje se osobama koje imaju problema sa želucem. Deluje umirujuće na iritiran želudac i na bolove koje uzrokuje čir.

Za srce – ova biljka ima sposobnost da širi krvne sudove, tačnije čini ih elastičnim, što pozitivno utiče na funkcionisanje srca. Sprečava infarkt, jer štiti srce, tako što jača i podmlađuje srčano mišićno tkivo.

Za kožu – u obliku kupke sremuš je idealan za sve one koji pate od problematične kože, upalnih procesa na koži, iritiranosti kože, ekcema i dermatitisa.

Čistač organizma – lekovita svojstva sremuša efikasna su i za pročišćavanje organizma od toksina. Tačnije, sremuš čisti jetru, bubrege, creva i žučnu kesu.

Pored navedenog, sremuš se može koristiti i za sledeće zdravstvene probleme: ublažava urinarne infekcije, smanjuje nadutost u stomaku i gasove, pospešuje varenje, sprečava osteoporozu, a idealan je i za reumu i artritis, jer može umanjiti bolove u zglobovima.

