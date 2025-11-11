Ovaj lek Rusi čuvaju kao zlato već vekovima: Čisti krv, izbacuje toksine i vraća snagu za 24 sata

Zašto Rusi vekovima čuvaju ovaj lek? Otkrijte moć starinskog recepta od luka koji čisti krv, izbacuje toksine i vraća snagu za 24 sata.

Ako osećate umor, znojite se, posebno noću, razdražljivi ste i imate osećaj težine u celom telu vi ste ozbiljan kandidat za čišćenje organizma.

Pored poznatih načina čišćenja poput zelenog čaja i drugih napitaka, postoji i jedan starinski lek koji se koristi stotinama godina unazad. Njegov glavni sastojak je beli luk.

Iako su nam poznata njegova lekovita svojstva, za ovaj način upotrebe malo ko zna.

Stari Rusi kažu da ova namirnica moćno čisti telo od toksina. A najbolje je da se počne od nogu!

Pripremite sastojke – glavicu belog i crnog luka sameljite, prelijte sa 300 ml ključale vode i kuvajte 5-7 minuta.

Ostavite da se ohladi i procedite. Potopite gazu u tečnost, ocedite, pa stavite na tabane i obujte čarape. Oblog skinite sutradan. Kada uklonite gazu, videćete da je promenila boju.

To je u Rusiji poznat starinski lek koji se koristi stotinama godina, a kažu da kao rukom otklanja toksine iz tela!

