Ovaj napitak briše simptome prehlade i gripa u roku od 2 sata – treba vam samo voda i 3 jeftina sastojka.

Kada vas uhvate prvi znaci prehlade ili gripa – kijanje, kašalj, zapušen nos ili bol u grlu, mnogi se okreću prirodnim napicima i tretmanima koji mogu pomoći da se simptomi ublaže i telo ojača.

Neki stari recepti i tradicionalni eliksiri i dalje se preporučuju kao pomoć u borbi protiv neprijatnih tegoba.

1. Napitak za prvu pomoć protiv simptoma

U dublju posudu sipati oko 1,5 l prokuvane i ohlađene vode i dodati kašiku morske soli, sok od jednog limuna i gram askorbinske kiseline (koja se može dobiti iz šumeće tablete ili praha vitamina C). Po želji dodati i kašiku meda. Sve dobro promešati i popiti u roku od naredna dva sata. Po potrebi, napitak se može napraviti još jednom u istom danu.

2. Domaća pileća supa ublažava simptome

Klasična pileća supa sa komadima mesa ostaje jedan od najpoznatijih prirodnih lekova za prehladu i grip. Topla supa ne samo da umiruje bol u grlu već dodatkom bibera, belog luka ili drugih začina može pomoći i da se razredi sluz u disajnim putevima. Ovaj obrok je naročito prijatan kada telo traži toplotu i tečnost u trenucima infekcije.

3. “Ruski” tretman hladnom kupkom za ojačavanje imuniteta

Još jedan tradicionalni pristup jačanju organizma podrazumeva korišćenje vrlo hladne vode. Lavor sa vrlo hladnom vodom (po potrebi sa ledom) omogućava da se stopala urone na 10–15 sekundi, nakon čega se tretman ponavlja svake večeri pre spavanja. Ako vam osećaj na stopalima bude previše hladan, savetuje se obuvanje toplih vunenih čarapa posle postupka.

Iako vam ovi prirodni eliksiri i tretmani mogu prijati i biti korisni kao dodatak očuvanju vašeg zdravlja, važno je imati na umu da nijedan napitak ili ritual ne može zameniti savete zdravstvenih profesionalaca kada je reč o ozbiljnim simptomima ili komplikacijama.

Ako tegobe traju ili se pogoršavaju, preporučuje se konsultacija sa lekarom.

