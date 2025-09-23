Ovaj napitak čini čuda za mozak — svi stariji od 60 trebalo bi da ga piju

Prema najnovijim tvrdnjama lekara i istraživanja, redovna umerena konzumacija zelenog čaja povezana je s boljim kognitivnim funkcijama kod starijih osoba, smanjenim rizikom od demencije i većom mentalnom budnošću u svakodnevici.
Zeleni čaj i poboljšana moždana funkcija
Još jedna studija, objavljena u časopisu „Nature“, analizirala je 8.766 skeniranja mozga ljudi starijih od 65 godina i uporedila efekte zelenog čaja i kafe. „Pronađena je jasna veza između manjeg broja lezija bele mase i veće konzumacije zelenog čaja, dok kod kafe nije primećen takav efekat“, rekli su autori. Rezultati su pokazali da su ljudi koji su pili tri šolje zelenog čaja dnevno imali tri procenta manje lezija, a oni koji su pili sedam do osam šolja imali su šest procenata manje. Bela mase, ili nervna vlakna koja povezuju delove mozga i kičme, oštećena lezijama, dovodi do problema sa pamćenjem, kretanjem i ravnotežom. Ove lezije se pojavljuju kao „svetle tačke“ na skenovima.
Zeleni čaj se takođe smatra napitkom za dugovečnost. Ranija studija je otkrila da ljudi koji piju čaj stariji od 50 godina mogu produžiti svoj životni vek u proseku za 1,26 godina, pri čemu je efekat izraženiji kod muškaraca. Pored toga, zeleni čaj je povezan sa boljim zdravljem creva, smanjenom upalom jetre, gubitkom težine i nižim krvnim pritiskom.
Koliko optimalno piti
Stručnjaci obično preporučuju umerenu konzumaciju: jedna do tri šoljice dnevno kod većine odraslih moglo bi da donese kognitivne koristi bez većeg rizika. Viša doza kofeina može izazvati nervozu, nesanicu i ubrzani rad srca, pa je individualno prilagođavanje važno.
Ko treba biti oprezan
Osobe s povišenim krvnim pritiskom, srčanim problemima ili osetljivošću na kofein trebalo bi da konsultuju lekara nego što povećaju unos zelenog čaja. Takođe, dodavanje velike količine šećera umanjuje potencijalne zdravstvene prednosti napitka.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com