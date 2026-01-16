Ovaj simptom je prvi signal demencije, primetite li ovo u ustima, odmah se javite lekaru

Prvi signal demencije su suva usta. Stručnjaci tvrde da poseban osećaj u ustima može biti jedan od prvih pokazatelja ove bolesti.

Oralna higijena je povezana sa našim kompletnim zdravljem na mnogo različitih načina. Iako ne možemo automatski da povezujemo zdravlje zuba sa kardiovaskularnim zdravljem. Loša oralna higijena je takođe povezana sa većim stopama srčanih bolesti. Osim toga, stanje u ustima može ukazivati na upozorenja o drugim zdravstvenim problemima, od tumora do hipertenzije.

Suva usta su jedan od prvih simptoma demencije

„Demencija je poremećaj koji narušava sposobnost pojedinca da pamti, razmišlja ili donosi odluke“, objašnjava Džim Dan, gerijatrijski klinički savetnik i član odbora Senior Helpers.

„Demencija nije specifična bolest, već opšti termin koji se koristi za opisivanje grupe simptoma specifičnih za gubitak pamćenja. Ali i druga kognitivna oštećenja koja su dovoljno ozbiljna da ometaju sposobnost pojedinca da obavlja svakodnevne aktivnosti“, rekao je on. Iako ne postoji lek za demenciju, rano otkrivanje je i dalje važno. „Sa lečenjem i ranom dijagnozom, možda ćete moći da usporite napredovanje demencije i da održite mentalnu funkciju tokom dužeg vremenskog perioda“, kaže „Healthline“.

„Tretmani mogu uključivati lekove, kognitivni trening i terapiju.“ Neki rani simptomi demencije mogu se javiti godinama pre nego što se osobi zaista dijagnostikuje bolest. I za razliku od gubitka pamćenja i konfuzije, suva usta su potencijalni indikator koji nije uobičajen simptom kognitivnog pada. Povećana zaboravnost je dobro poznati simptom demencije. Suva usta su potencijalni prvi signal demencije. „Iako suva usta nisu jedan od najčešćih prvih znakova demencije, to može biti jedan od prvih indikatora“, rekao je Rejmond Dačilo, direktor operacija za C-Care Health Services. Voda može biti izazov za one sa demencijom , posebno ako stanje još nije dijagnostikovano“, tvrdi Dasilo. Dodaje i da nedostatak hidratacije može uzrokovati i smanjenje proizvodnje pljuvačke, što dovodi do suvih usta.

