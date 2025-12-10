Sjajna stvar za upalu grla – pravi se jednostavno,a sadrži samo prirodne sastojke.

Ovaj super napitak leči upalu grla u roku od 2 sata – treba vam samo voda i ova 3 jeftina začina.

Jednostavan, ali učinkovit napitak, za koji su potrebna samo tri sastojka

Samo nekoliko minuta i sastojci koje imate u kuhinji biće dovoljni da sprečite upalu grla da se razmaše.

Većina respiratornih bolesti kao posledicu ima bolno i upaljeno grlo. Često i pre nego se pojave (a često i nakon) simptomi poput temperature, glavobolje i bolova u telu grlo nastavi grebati.

Za iziritirano ždrelo ima mnogo saveta koji uključuju med, čajeve, pastile za grlo, grgljanje raznih biljaka, soli… No još jedan neće štetiti.

Nutricionistkinja Mati Harington podelila je na Tik Toku svoj napitak za jačanje imuniteta koji pomaže u smirivanju upale grla.

– Pre neko jutro sam se probudila s upaljenim grlom, ne potpuno bolesna, ali grlo me definitivno grebalo. Srećom, bila sam u kući svojih roditelja i mama mi je rekla napraviti ovaj mali velnes napitak, čiji je ključni sastojak karanfilić, rekla je Mati.

U videu je podelila upute kako napraviti ovaj jednostavan, ali učinkovit napitak, za koji su potrebna samo tri sastojka, za ublažavanje peckanja u grlu:

– naseckajte 2-3 cm đumbira na komadiće i stavite u šaljicu

– dodajte štapić cimeta

– ubacite četiri do šest karanfilića

– dodajte vruću vodu i ostavite da odstoji 10 minuta

– procedite napitak

Karanfilić je ultimativni pojačivač imuniteta i deluju antivirusno. Ne šalim se, sat vremena kasnije nisam uopšte više osećala grebanje u grlu, rekla je Mati.

Mnogi su ispod videa ostavili komentare kako im je ovaj napitak ekspresno pomogao.

Karanfilići sadrže eugenol koji je učinkovit protiv štetnih bakterija, gljivica i virusa. Deluju antifungalno, antiseptički te kao analgetik. Karanfilić sadrži i vitamin C, vitamin K, mangan i dijetalna vlakna.

Važno! Iako je ovaj napitak za lečenje grla i kašalj prirodni način za ublažavanje simptoma, važno je naglasiti da ne predstavlja zamenu za medicinsku pomoć. Ako imate ozbiljne simptome kao što su:

– Hronični ili jaki bolovi u grlu

– Povišena temperatura

– Otečene limfne žlezde

– Problemi sa disanjem ili gutanjem

