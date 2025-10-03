Ovaj test traje svega 30 sekundi i otkriva da li ste u neposrednoj životnoj opasnosti

Rombergov test je kombinacija i istraživanje vizuelnog, glasovnog i perceptivnog sistema kroz neurološki ispit. Najčešće se koristi kako bi razotkrio poremećaje ili probleme s ravnotežom.

Konkretno, Rombergov test omogućava ispitivanje funkcionalnosti kičmenog stuba u mozgu odgovornog za propriocepciju, odnosno osećaj pokreta i položaja tela. Ako dođe do poremećaja ove kolone, osoba može imati poteškoća sa osećajem položaja tela ili lošom ravnotežom.

Ovaj test je javnosti poznat po policijskim testovima u američkim filmovima i serijama gde se od zaustavljenih vozača traži da izvedu stajanje na jednoj nozi ili slično. Rombergov test se zaista može koristiti za proveru trezvenosti osobe jer je njihova ravnoteža narušena pod uticajem alkohola ili drugih opijata.

Kako izgleda Rombergov test

Ovaj test se ne mora obaviti u bolnici, ali se može uraditi u ordinaciji. Postoje dve faze testa i one će se neznatno razlikovati u zavisnosti od razlogu zbog kojeg ste se podvrgli testu.

Koraci u Rombergovom testu su:

Izujte cipele i stanite uspravno sa nogama čvrsto na zemlji

Lekar će vas zamoliti da preklopite ruke ispred sebe ili ih stavite tik uz telo

Stojite uspravno otvorenih očiju oko 30 sekundi – to je period kada će vas doktor pregledati i zabeležiti vaš nivo stabilnosti

Nakon toga stojite 30 sekundi zatvorenih očiju dok vas doktor posmatra

Uz ove osnovne korake Rombergovog testa, od vas će se možda tražiti da stavite jednu nogu ispred druge ili da dovedete petu prednjeg stopala tako da dodirne prste zadnjeg stopala. Drugi deo Rombergovog testa može izgledati kao da stojite na jednoj nozi otvorenih ili zatvorenih očiju.

Za izvođenje ovog testa ne koristi se dodatna oprema. Takođe, test se izvodi na način da osoba mora da iskoristi svu ravnotežu, a ne tako da se, na primer, nasloni na zid ili slično.

Rezultati Rombergovog testa

Rombergov test može rezultirati pozitivnim i negativnim rezultatima. Pozitivan rezultat će se pojaviti ako osoba ima problema s ravnotežom i ako nije uspela da obavi neki od zadataka.

Pozitivan Rombergov test može ukazivati ​​na probleme sa senzornim sistemom, vestibularnim sistemom, kao i proprioceptivnim sistemom, koji su zaduženi za davanje informacija o pokretima zglobova i tela, snazi ​​i trajanju položaja, održavanju ravnoteže i slično. Rezultati u ovom slučaju ukazuju da postoji neravnoteža u jednom ili više delova sistema.

Senzorna integracija je veoma važna neurobiološka aktivnost koja omogućava prijem i obradu senzornih informacija koje u mozak stižu iz različitih čula. Kada se te aktivnosti poremete, javljaju se poteškoće u svakodnevnom radu i životu u različitim dimenzijama.

Na primer, kod deteta koje ima poteškoća sa vestibularnim sistemom moguće je da se teško orijentira u prostoru, teško održava ravnotežu i ne može kontrolisati napetost mišića. Problemi sa proprioceptivnim sistemom se ogledaju u pokretima zglobova, pokreta mišića i položaja tela.

Pozitivni rezultati Rombergovog testa mogu ukazivati ​​na nekoliko poteškoća, od kojih su najčešće:

intoksikacija alkoholom ili drogom

metabolički poremećaji koji dovode do razvoja srčanih bolesti i dijabetesa

nedostatak gvožđa u krvi

nedostatak vitamina B12

Parkinsonova bolest

povreda glave

sindromi kao što su Wenickov, Meniereov ili Friedrichov sindrom

Rombergov test takođe može imati negativan rezultat, što jasno daje do znanja da nema poremećaja ili poteškoća. Ovaj test se radi kod povreda glave i sumnje na poremećaj ravnoteže, tako da ne treba odlagati, piše Najžena.rs.

