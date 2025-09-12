Ovaj tihi ‘ubica’ vreba bez znaka upozorenja: Mnogi ljudi i ne znaju da imaju ovu opasnu bolest, evo po čemu je prepoznati

Nedavno istraživanje ističe da mnogi ljudi nose šećernu bolest, a da toga nisu svesni.

Nedavna studija koju je finansirala Fondacija Bila i Melinde Gejts procenjuje da će 1,3 milijarde ljudi živeti sa dijabetesom za 25 godina. Međunarodna federacija za dijabetes izvestila je početkom 2024. godine da 11,1 odsto odraslih starosti od 20 do 79 godina – oko 589 miliona ljudi – živi sa ovom bolešću, pri čemu više od četiri od deset osoba nije svesno svoje dijagnoze; do 2050. godine taj broj bi se mogao skoro udvostručiti.

Simptomi poput stalnog umora, pojačane žeđi ili učestalog mokrenja često se pripisuju stresu ili ubrzanom ritmu života, pa se bolest otkrije tek kada dovede do ozbiljnih komplikacija, poput srčanog ili moždanog udara.

Zašto se dugo ne otkriva

Gotovo 44% osoba starijih od 15 godina koje imaju hronični dijabetes uopšte nije upoznato sa dijagnozom. Zbog toga se ne leče, niti primenjuju mere koje bi sprečile napredovanje bolesti. Jednostavan pregled kod lekara i analiza nivoa glukoze natašte mogu otkriti da li spadate u ovu grupu.7

Najčešći simptomi dijabetesa

Stručnjaci kažu da su najčešći simptomi dijabetesa stalna žeđ, nenamerni gubitak težine, često mokrenje i umor; mogu se javiti i povećana glad, zamućen vid, sporo zarastanje rana i češće gljivične infekcije. Nelečeni dijabetes značajno povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara, bolesti bubrega i oštećenja vida i nerava.

Šta je dijabetes

Dijabetes karakteriše povišen nivo šećera u krvi. Postoje dva osnovna tipa:

Tip 1: Obično počinje u detinjstvu i ne može se sprečiti.

Tip 2: Razvija se u kasnoj adolescenciji ili odraslom dobu pod uticajem nezdrave ishrane, nedostatka fizičke aktivnosti i viška kilograma.

Za razliku od tipa 1, dijabetes tip 2 se često može ublažiti ili odložiti promenom životnih navika.

Kako sprečiti ozbiljne posledice

Najvažnije je redovno pratiti nivo šećera u krvi, posebno ako imate porodičnu istoriju dijabetesa ili nekoliko rizičnih faktora. Uvođenje uravnotežene ishrane, redovna fizička aktivnost i održavanje zdrave telesne težine mogu znatno smanjiti šanse za razvoj tipa 2 ili ublažiti simptome već dijagnostikovanih slučajeva.

Ne čekajte da vam telo pošalje jasne signale—posetite lekara i proverite nivo glukoze natašte kako biste otkrili ovaj tihi ‘ubica’ na vreme.

