Ovaj vitamin počnite da uzimate obavezno od oktobra kako bi sprečili sezonske prehlade

S dolaskom hladnijih dana britanska lekarka preporučuje da većina ljudi počne uzimati dodatke vitamina D, jer tokom jeseni i zime sunčeva svetlost više nije dovoljna za stvaranje potrebnih količina u organizmu.

Zašto je vitamin D važan

Vitamin D igra ključnu ulogu u jačanju otpornosti i može pomoći u smanjenju rizika od sezonskih infekcija poput prehlade i gripa, a njegov manjak uzrokuje umor, bolove u mišićima i opšte osećanje iscrpljenosti koje mnogi ne povezuju s nedostatkom vitamina.

Ko bi posebno trebao da uzima dodatak

Lekarka ističe da svi, bez obzira na starost ili stil života, treba da razmotre suplementaciju u hladnijem delu godine; posebno su ugrožene osobe koje veći deo dana provode u zatvorenom prostoru, kao i rizične grupe poput malu djece i dojenčadi kojima se savetuje kontinuirana zaštita vitaminom D.

Preporučene doze i ograničenja

Evropska agencija za sigurnost hrane preporučuje oko 600 IJ (15 µg) dnevno za zdrave osobe, dok je gornja granica bezbednog unosa 4000 IJ (100 µg) dnevno; u toplijim mesecima sunce obično pokriva potrebe, ali od oktobra do marta to više nije pouzdan izvor.

Vitamin D i covid-19 — šta kažu dokazi

Iako je bilo spekulacija da vitamin D može smanjiti rizik od zaraze koronavirusom, zvanične smernice NHS-a napominju da trenutno nema dovoljno čvrstih naučnih dokaza koji bi ga preporučili isključivo za prevenciju ili lečenje covida-19.

Pre nego što počnete sa suplementima

Pre nego što započnete redovno uzimanje dodataka, preporučuje se konsultacija s lekarom, naročito ako imate postojeće zdravstvene probleme ili uzimate druge lekove, kako bi doza i trajanje bili prilagođeni vašim potrebama.

