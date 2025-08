Ovako možete prepoznati moždani udar: Jedan simptom je karakterističan i može vam spasiti život

Moždani udar je hitno stanje koje zahteva brzu reakciju

Kada nastupi moždani udar može se javiti naglo zamagljenje ili gubitak vida naročito na jednom oku ili u polovini vidnog polja, jaka glavobolja praćena povraćanjem ili bez povraćanja. Zatim, gubitak ravnoteže, nestabilnost, utrnulost, slabost ili oduzetost lica, ruke ili noge, pogotovo ako je zahvaćena jedna strana tela, te je važno javiti se hitno lekaru.

Naravno, ne treba paničiti jer omaglice ili vrtoglavice, nesigurnost i zanašanje pri hodu, iznenadni padovi povezani su i sa drugim simptomima, ali je svakako od vitalnog značaja prva reakcija i htino javiti se u prvu bolnicu.

Potpukovnik dr Boban Labović, specijalista neurologije sa Vojnomedicinske akademije (VMA) u razgovoru za Telegraf.rs objasnio je nedavno, kada se javlja moždani udar, koji su još simptomi karakteristični.

– Oko 85 odsto moždanih udara su ishemijski koji mogu biti posledica tromboze (stvaranje ugruška-tromba u oštećenoj arteriji) ili embolije (otkidanje komadića ugruška koji je nastao na drugom mestu a krvnom strujom doputuje i začepi moždanu arteriju). Oko 15 odsto moždanih udara su hemoragijski: intracerebralni hematom nastaje kada se krv iz krvnog suda izlije u okolno tkivo mozga, a subarahnoidalno krvarenje nastaje kada se krv izlije u likvorske prostore oko mozga, objasnio je dr Labović za Telegraf.rs.

Šta izaziva moždani udar

Najčešći uzrok oštećenja krvnih sudova u mozgu koja dovode do moždnog udara je ateroskleroza koja dovodi do stvaranja naslaga masnoća, vezivnog tkiva, ugrušaka, kalcijuma i drugih materija u lumeni krvnog suda što uzrokuje sužavanje, redukciju lumena krvnog suda sto dovodi do slabije cirkulacije u izmenjenom krvnom sudu mozga.

– Rizična grupa su pacijenti starije životne dobi kao najčešći faktor rizika, zatim pol i genetsko nasleđe na koje ne možemo uticati, ali na zloupotrebu cigareta ,konzumiranje alkohola, nezdravu ishranu, stres, fizička neaktivnost gojaznost mozemo uticati, pojasnio je neurolog.

Rizici

životno doba (što je veći broj godina života rizik je veći)

pol (muškarci češće oboljevaju dok je smrtnost kod žena veća)

rasa (pripadnici crne rase imaju veću učestalost od bele rase)

genetski (nasledni) faktori

Drugi faktori rizika za nastanak moždanog udara su lečivi, kao što su:

povišen krvni pritisak (triput veći rizik)

šećerna bolest i skriveni šećer (intolerancija na glukozu)

povišenje holesterola i triglicerida

poremećaji srčanog ritma, dilatativna kardiomiopatija, veštački zalisci

pušenje

zloupotreba alkohola

hiperhomocisteinemija

upotreba oralnih kontraceptiva

senoza karotidnih arterija

gojaznost

fizička neaktivnost

neadekvatna ishrana

stres

poremećaji koagulacije krvi i drugo

I mladi mogu doživeti moždani udar

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases potvrđuje da su moždani udari za koje se smatra da se dešavaju kod starijih odraslih mogući kod mlađe populacije i to od 18 do 50 godina.

– Dva najvaznija faktora koja dovode do tromboze krvnih sudova mladi odrasli pacijenti nastaju zbog krvnih ugrušaka ili formiranja plaka, faktora, za koji se obično misli da su uzroci kod starijih osoba, pored drugih uzroka, uključujući arterijske bolesti i srčane probleme, zaključuje neurolog.

Posledice moždanog udara

hemiplegija – teska odusetost jedene polovine tela

hemipareza- umerena oduzetost polovine tela, a ili ruka

afazija – skup govorno-jezičkih poremećaja

poremećaji vida

poremećaji ravnoteže

otežano gutanje

poremećaji koncentracije, pamćenja i orijentiranja.

(Telegraf.rs)

