Ovi simptome raka dojke žene često se zamene za prehladu — budite oprezne

Svaka promena koja traje nedeljama ili izgleda neobično, čak i ako ne boli, zaslužuje medicinsku procenu.

Većina žena smatra da se upozorenja za rak dojke povezuju s promenama u samoj dojci (kao što su kvržice, otečenost ili promena kože). Ipak, stručnjaci upozoravaju: bolest može dati naznake i izvan grudi. U nekim slučajevima, tumori utiču na limfne čvorove, koji mogu oteći kao reakcija na infekciju ili prehladu.

Limfni čvorovi: više od „prehladni znakova“

Limfni čvorovi su male strukture, rasprostranjene po telu — ispod pazuha, na vratu, preponama, u grudima i stomaku. Njihova funkcija je da filtriraju limfnu tečnost, uklanjajući otpadne i štetne ćelije.

U slučaju infekcije ili prehlade, ovi čvorovi mogu biti povećani i bolni. Ali, ako se tkiva raka prošire do limfnih čvorova, i oni mogu oteći — često bez bola — što može zbuniti žene koje misle da je reč o banalnoj virozi.

Najčešći signali koje ne treba ignorisati

Kvržica u dojci — iako većina kvržica nisu maligne, svaka neobična izbočina podrazumeva dodatnu proveru.

Promene na koži dojke — kao što su ulegnuća, crvenilo, naboran izgled (“narandžina kora”) ili izdignute promene na površini kože.

Povlačenje ili promena bradavice — ako je bradavica nekad bila ispupčena, a sada se uvlači, to može biti znak da se ispod površine dešava promena.

Iscedak iz bradavice — posebno ako nije povezan s trudnoćom ili dojenjem; ako je krvav ili neobičan, važno je obratiti pažnju.

Pritisak, osećaj težine ili nelagoda u dojci — to nisu tipični simptomi raka, ali ako traju i nisu povezani s menstrualnim ciklusom, ne treba ih ignorisati.

Zašto je pravovremeni pregled bitan

Mnoge žene javljaju se lekaru tek kada simptomi raka dojke postanu očigledni, ali rana dijagnoza značajno povećava šanse za uspešno lečenje. Svaka promena koja traje nedeljama ili izgleda neobično, čak i ako ne boli, zaslužuje medicinsku procenu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com