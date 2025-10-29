Ovo čudo za organizam koristi i Đoković: Snižava holesterol, stabilizuje šećer u krvi, dovoljna je 1 kašika

Đoković je poznat po svojoj striktnoj ishrani, a ova alga je njegova tajna.

Spirulina je jedan je od najstarijih oblika života. Bogata je hranljivim materijama u velikim koncentracijama.

U pitanju je alga koja se može se naći u slatkim vodama, jezerima i rekama, na mestima sa dosta sunca.

Spirulina je 100 % prirodna, bez konzervansa, lako svarljiva, pogodna je za upotrebu za sve uzraste i odlična zamena za veštački proizvedene minerale i vitamine.

Ova mikroalga u svom sastavu ima preko 100 hranljivih supstanci i predstavlja izvanredan dodatak ishrani.

Za šta je dobra?

Spirulina je dobra za čišćenje organizma od toksina. Takođe sadrži velike količine gvožđa, vitamina, aminokiselina i hlorofila što popravlja krvnu sliku. Odlična za sportiste poput Đokovića i ljude pod stresom.

Bogata je vitaminima, mineralima i proteinima u čiji sastav ulaze esencijalne aminokiseline koje su neophodne našem organizmu, a unose se samo preko hrane, odnosno organizam ih ne skladišti već ih je potrebno obezbediti putem ishrane. Posebno se izdvaja aminokiselina fenilalanin koja može blokirati dejstvo centra za apetit. Pored toga, spirulina se koristi u dijetetici, kozmetici i kao dodatak svakodnevnoj ishrani.

Spirulina se preporučuje osobama koje su izložene stresu, psihofizičkom naporu i predstavlja energiju za aktivan život. Hlorofil u spirulini je veoma prisutan, i po sastavu je vrlo sličan hemoglobinu u krvi. Razlikuju se po tome što je u hemoglobinu gvožđe, a u hlorofilu magnezijum. Hlorofil pomaže da se stvore i dopune crvena krvna zrnca vezujući kisonik i time povećava energiju. Zahvaljujući tom procesu, čisti se organizam i bori protiv infekcija. Takođe, rane brže zarastaju i poboljšava se cirkulacija. Hlorofil ima i antiseptičko delovanje, jača tkivo i čini ga otpornim na bakterije i mikroorganizme.

Spirulina je poznata kao najbogatiji izvor beta karotena, jer ga sadrži 10 puta više nego šargarepa. Uz to je i kompletan protein, što znači da sadrži svih devet esencijalnih masnih kiselina. Bogata je i vitaminima i mineralima. Jedna dnevna doza spiruline u prahu sadrži više gvožđa nego dve šolje spanaća. Nakon berbe, od spiruline se pravi gusta pasta, koja se potom suši. Prodaje se u vidu praha, tableta, kapsula i pahuljica. Standardna dnevna doza je 5 g, ali se ta količina može povećati u zavisnosti od godina i težine.

Štiti nerve i vid

Ova modrozelena alga sadrži i zeaksantin – snažan antioksidans blagotvoran za nervni sistem i oči. Delotvorna je i kod trovanja teškim metalima zato što ih vezuje, a zatim potpomaže njihovo izbacivanje iz tela. Efikasna je i protiv štetnog zračenja.

Potpomaže mršavljenje

Spirulina olakšava borbu s viškom kilograma, jer brzo stvara osećaj sitosti. Daje potrebnu energiju, a ne sadrži šećer. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se dijeta ne sme bazirati isključivo na spirulini, jer takav režim nije zdrav i ne daje dugoročne rezultate. Prekoračenje dnevnih doza može izazvati poremećaj u radu bubrega i jetre. Takođe, u slučaju bolesti i terapije lekovima, pre uzimanja spiruline treba se posavetovati s lekarom.

Pospešuje detoksikaciju

Beta karoten je najdelotvorniji nutrijent u borbi protiv slobodnih radikala koji oštećuju ćelije, ubrzavaju starenje i povećavaju rizik od malignih bolesti. Zahvaljujući tom sastojku, spirulina ima svojstvo da eliminiše toksine i druge nečistoće iz krvotoka. Preporučuje se i bivšim alkoholičarima i pušačima radi izbacivanja nataloženih otrova. Poznata je i kao odlična preventiva protiv upalnih bolesti, posebno reumatoidnog artritisa. Zahvaljujući detoksikacijskim svojstvima, korišćena je u bivšem SSSR-u posle nuklearne katastrofe u Černobilju.

Jača imunitet

Kao prava proteinska bomba, ova alga je idealna za vegetarijance i vegane. Istraživanja su potvrdila blagotvoran uticaj na ljudsko zdravlje, posebno na jačanje imuniteta, ubrzavanje metabolizma, snižavanje holesterola i stabilizaciju šećera u krvi. Nutricionisti je posebno preporučuju sportistima, trudnicama i osobama s oslabljenim imunitetom. I svetski šampioni poput Novaka Đokovića otkrili su blagodeti ove alge. Kako i sam Đokovič kaže, spirulina je važan element njegove ishrane.

