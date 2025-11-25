Ovo piće su naše bake kuvale zimi – danas ga jedva ko pamti, a spas je za prehladu

Ovo zaboravljeno piće naših baka greje dušu i spas je za prehladu – jednostavan recept vraća snagu i toplinu zime.

U vreme kada nije bilo apoteka na svakom ćošku, naše bake su imale svoje male tajne. Jedna od njih bio je šerbet, jednostavan napitak koji se kuvao zimi i koji je bio pravi spas za prehladu. Danas ga retko ko pamti, a zapravo je recept toliko jednostavan da ga vredi vratiti u svakodnevicu.

Šerbet se pravio od vode, šećera ili meda, limuna i začina poput cimeta ili karanfilića. Kada bi se u kući pojavila prehlada, bake bi odmah stavile lonac na šporet. Dok se napitak kuvao, miris je ispunjavao kuhinju i donosio osećaj sigurnosti. Ovaj spas za prehladu bio je više od leka – bio je znak pažnje i topline doma.

Kako se pravi šerbet?

U šerpu sipajte 300 ml vode.

Dodajte dve kašike šećera ili meda.

Iscedite pola limuna.

Ubacite štapić cimeta ili par karanfilića.

Kuvajte dok se šećer ne rastopi, a zatim pijte dok je toplo.

Ovaj napitak ublažava kašalj, smiruje grlo i jača imunitet. Ako nemate limun, možete koristiti narandžu ili sušeni šipak. Ako nemate med, alternativa je smeđi šećer ili sirup od zove. Upravo zato se šerbet smatrao univerzalnim napitkom – uvek se mogao prilagoditi onome što je bilo dostupno.

Najčešća pitanja o šerbetu

Zašto se kaže da je šerbet spas za prehladu?

Zbog kombinacije limuna, meda i topline koja smiruje grlo i podiže imunitet.

Može li se piti svaki dan?

Može, naročito u zimskim mesecima, ali ne treba preterivati sa šećerom.

Koja je najbolja alternativa ako nemam limun?

Šipak ili narandža su odlične zamene.

Da li je šerbet pogodan za decu?

Jeste, ali deci mlađoj od godinu dana ne treba davati med.

Naše bake su znale da jednostavnost krije najveću snagu. Šerbet nije samo napitak – to je deo tradicije, topline doma i lek koji se prenosi kroz generacije. Vredi ga vratiti u svakodnevicu, jer ovaj zaboravljeni recept i dalje važi: spas je za prehladu.

