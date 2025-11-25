Ovo piće su naše bake kuvale zimi – danas ga jedva ko pamti, a spas je za prehladu

U vreme kada nije bilo apoteka na svakom ćošku, naše bake su imale svoje male tajne. Jedna od njih bio je šerbet, jednostavan napitak koji se kuvao zimi i koji je bio pravi spas za prehladu. Danas ga retko ko pamti, a zapravo je recept toliko jednostavan da ga vredi vratiti u svakodnevicu.
Šerbet se pravio od vode, šećera ili meda, limuna i začina poput cimeta ili karanfilića. Kada bi se u kući pojavila prehlada, bake bi odmah stavile lonac na šporet. Dok se napitak kuvao, miris je ispunjavao kuhinju i donosio osećaj sigurnosti. Ovaj spas za prehladu bio je više od leka – bio je znak pažnje i topline doma.
Kako se pravi šerbet?
- U šerpu sipajte 300 ml vode.
- Dodajte dve kašike šećera ili meda.
- Iscedite pola limuna.
- Ubacite štapić cimeta ili par karanfilića.
- Kuvajte dok se šećer ne rastopi, a zatim pijte dok je toplo.
Ovaj napitak ublažava kašalj, smiruje grlo i jača imunitet. Ako nemate limun, možete koristiti narandžu ili sušeni šipak. Ako nemate med, alternativa je smeđi šećer ili sirup od zove. Upravo zato se šerbet smatrao univerzalnim napitkom – uvek se mogao prilagoditi onome što je bilo dostupno.
Najčešća pitanja o šerbetu
Zašto se kaže da je šerbet spas za prehladu?
- Zbog kombinacije limuna, meda i topline koja smiruje grlo i podiže imunitet.
Može li se piti svaki dan?
- Može, naročito u zimskim mesecima, ali ne treba preterivati sa šećerom.
Koja je najbolja alternativa ako nemam limun?
- Šipak ili narandža su odlične zamene.
Da li je šerbet pogodan za decu?
- Jeste, ali deci mlađoj od godinu dana ne treba davati med.
Naše bake su znale da jednostavnost krije najveću snagu. Šerbet nije samo napitak – to je deo tradicije, topline doma i lek koji se prenosi kroz generacije. Vredi ga vratiti u svakodnevicu, jer ovaj zaboravljeni recept i dalje važi: spas je za prehladu.
