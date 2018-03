Ovo svi radimo, a dovodi do nadimanja

Žvakanje žvakaćih guma nije samo jedna od omiljenih zanimacija mladih, vole to da rade i stariji, kako bi osvežili dah, nekad i kako bi zavarali glad dok drže dijetu. Problem je što nemali broj žvaka može da izazove prilične probleme s nadimanjem stomaka i s gasovima.

Kakve veze može da ima žvakaća guma sa stomačnim problemima? Višestruke. Bez obzira na to koji brend žvake odaberete, lako se može desiti da dok ih žvaćete progutate i dosta vazduha, što kasnije dovede do stvaranja gasova u stomaku i nadimanja. Plus, žvake za koje se žene najčešće opredele jesu one bez šećera, to jest, s veštačkim zaslađivačem, kako da bi čuvale zube tako i da ne bi nepotrebno unosile šećer u organizam ako drže dijetu. Kao veštački zaslađivač najčešće se koristi sorbitol, koji odvlači vodu u debelo crevo i čak i u sasvim maloj količini može da izazove nadutost, a u iole većoj čak i dijareju (na paketićima žvaka koje sadrže sorbitol obično i stoji upozorenje – sitnim slovima kao i sve ostalo – da preterano konsumiranje može izazvati dijareju).

Sprovedena je jedna studija u kojoj je utvrđeno da je deset grama sorbitola (toliko ga bude u nekoliko žvaka ili bombona bez šećera) dovoljno da izazove neprijatne simptome kao što su nadimanje i gasovi, dok 20 grama izaziva grčeve i proliv. Još neki sastojci proizvoda bez šećera, uključujući i žvake, koje bi trebalo izbegavati, jesu maltitol, manitol i ksilitol (najčešće se piše xylitol). Nekada se ovi sastojci označe samo kao šećerni alkohol, a svaki od njih može da vam izazove stomačne probleme.

Da li to znači da morate da se odreknete žvaka bez šećera? Ukoliko vam je stomak veoma osetljiv i lako se desi da imate problema s nadimanjem i gasovima, bilo bi dobro da iz upotrebe izbacite ne samo žvake već i svaki proizvod sa veštačkim zaslađivačima. A ukoliko vam stomak nije baš toliko osetljiv, mala količina proizvoda s veštačkim zaslađivačima, recimo, dve žvake u toku dana, ne bi trebalo da vam napravi probleme – samo nemojte uzimati veću količinu; na primer, nemojte bacati žvaku i uzimati novu čim prethodna izgubi ukus.