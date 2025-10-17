Pet ranih znakova tumora na mozgu koje ne smete ignorisati, prema neurohirurgu

Ovi simptomi ne znače uvek da je reč o tumoru, ali važno je da se ne zanemare.

Tumori na mozgu često se razvijaju neprimetno, a prvi simptomi mogu izgledati bezazleno. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rano prepoznavanje može biti ključno za pravovremeno lečenje i bolju prognozu.

Uporne glavobolje

Jedan od najčešćih ranih simptoma su glavobolje koje se javljaju sve češće i postaju intenzivnije. Ako bol ne prolazi uz uobičajene lekove i pogoršava se ujutru ili pri naporu, to može biti znak za uzbunu.

Trnjenje i slabost u telu

Neurohirurzi ističu da osećaj trnjenja, slabosti ili gubitka kontrole nad rukama i nogama može ukazivati na pritisak tumora na određene delove mozga. Ovi simptomi se često zanemaruju, ali su važan signal.

Problemi sa pamćenjem i koncentracijom

Rani znakovi mogu uključivati i poteškoće u pamćenju, zaboravnost ili nemogućnost da se osoba fokusira na svakodnevne zadatke. Ove promene često se pripisuju stresu, ali mogu imati ozbiljniji uzrok.

Promene u vidu i govoru

Tumor može uticati na centar za vid i govor, pa se javljaju zamućenje, duple slike ili teškoće u izgovoru reči. Ako se ovakvi simptomi ponavljaju, potrebno je obratiti se lekaru.

Napadi i grčevi

Kod nekih pacijenata prvi znak tumora na mozgu mogu biti epileptični napadi ili iznenadni grčevi. Ovi simptomi zahtevaju hitnu medicinsku procenu.

Iako ovi simptomi ne znače uvek da je reč o tumoru, važno je da se ne zanemare. Pravovremena dijagnostika i pregled kod stručnjaka mogu napraviti veliku razliku u ishodu lečenja.

