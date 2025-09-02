Pije se odmah nakon buđenja: Tonik od lekovitog, drevnog začina preporodiće ceo organizam!

Korijander je lekovita biljka koja jača imuni sistem i puna je antioksidanata, uključujući vitamine C, A i K, koji imaju antiinflamatorna svojstva, pomažu u jačanju imuniteta i održavanju mikrobioma u crevima na optimalnom nivou.

Lekoviti korijander je čest dodatak jelima, a od njega se može praviti čaj, ali i tradicionalni lekoviti tonik. Njegove koristi za ljudski organizam su poznate hiljadama godina, a tonik od korijandera se pravi kuvanjem ili potapanjem semena u vodu.

Korijander je odličan za čišćenje organizma od toksina i teških metala. Pun je antioksidanata, uključujući vitamine C, A i K, koji imaju antiinflamatorna svojstva, pomažu u jačanju imuniteta i održavanju mikrobioma u crevima na optimalnom nivou. Pored toga, pomaže u gubitku težine i izbacivanju viška tečnosti iz tela.

Za vodu od korijandera biće vam potrebna kašika semena koje prelijete vodom u staklenoj flaši. Ostavite flašu u frižideru preko noći da se seme dobro natopi. Voda od korijandera je spremna za piće kada porumeni i procedite je od semenki. Ovo piće je posebno dobro za jutro i odlično je za varenje.

