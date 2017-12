Pijte alkohol, ali – pametno

Nova godina, Božić i ostali praznici – nije na odmet da se podsetimo čega se treba pripaziti ukoliko se pije previše alkoholnih pića.

Glavni sastojak alkoholnih pića je etil-alkohol ili etanol, koji se u organizmu razlaže na acetaldehid, odgovoran za glavobolju, povraćanje i sirćetnu kiselinu.

Ako se alkohol konsumira u većoj količini, on deluje na sve sisteme u organizmu u trajanju do 24 sata. Dovodi do širenja krvnih sudova mozga, što izaziva jaku glavobolju. Takođe utiče na centralnu endokrinu žlezdu hipofizu, koja luči neprikladnu količinu različitih hormona, što dovodi do poremećenog sna, sna koji nije ni dubok ni osvežavajući. Stimuliše i centralni nervni sistem, dovodeći do jakog znojenja, drhtanja i pojačane osetljivosti na svetlo, zvuk i dodir.

Mišići postaju slabiji usled prevelikog gubljenja tečnosti (dehidracija) i smanjenog nivoa šećera u krvi. Usna duplja i grlo su suvi i bolni usled gubitka tečnosti. Srce može da izgubi pravilan ritam i može da dođe do zastoja srčanog rada. Jetra stvara povišene količine masne i mlečne kiseline, onemogućavajući organizam da metaboliše šećer, što dovodi do malaksalosti i poremećaja raspoloženja. Enzimi u jetri razlažu alkohol, ali ako je količina alkohola velika, onda toksični nusprodukti ostaju duže u telu, izazivajući glavobolju i mučninu. Pankreas povećava lučenje sokova za varenje, što izaziva bol, muku i povraćanje.

Bubrezi ne mogu da reapsorbuju vodu, što dovodi do povećanog mokrenja i gubitka tečnosti iz organizma. Želudac radi usporeno, tako da varenje duže traje. Stvara se povećana količina želudačne kiseline, što dovodi do muke i gađenja.

Jednom rečju, osoba se razboli i potrebno je dosta vremena da se oporavi. Sve to može da se izbegne ako se pridržavamo nekih pravila:

Uvek piti na pun stomak pošto pun stomak usporava apsorpciju alkohola i daje organizmu više vremena da suzbije toksične materije.

Uvek popiti čašu vode između dva alkoholna pića – to će organizmu omogućiti da zadrži dovoljno tečnosti. Uzeti pri tom i dve tablete multivitamina da ne bi došlo do gubitka vitamina usled čestog mokrenja.

Piti umereno, što znači jedno alkoholno piće na sat vremena, zato što je organizmu toliko potrebno da ga svari.

Konsumirati samo jednu vrstu pića sve vreme. Nikako ne mešati pića. Mešanje pića prisiljava organizam da radi mnogo napornije.

Izjutra popiti dosta vode i uzeti još jednu tabletu multivitamina, koji će pomoći da se organizam oslobodi toksičnih materija.

Jesti doručak koji će uključiti jaje, bananu i čašu soka. Izbegavati kafu, čaj i gazirana pića, jer mogu da dovedu do daljeg gubljenja tečnosti iz organizma koji je već dehidriran.

Ukoliko se budete pridržavali ovih uputstava, praznici će vam proći u prijatnom i lepom raspoloženju.