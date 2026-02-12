Ova posebna biljka se vekovima koristila u narodnoj medicini kao lek protiv bolova, preloma kostiju i reume.

Po narodnom verovanju, ova biljka „spaja kosti preko noći“ – kažu da briše reumu i bolove kao rukom.

Biljka koja se vekovima koristi protiv bolova – ali uz važne mere opreza.

Gavez je biljka koju su ljudi od davnina koristili u narodnoj medicini za razne tegobe, posebno za bolove u kostima i zglobovima. Poznat je i pod imenima kao što su volovski jezik ili crni koren, i zbog svojih specifičnih sastojaka često se spominje kao prirodni saveznik kod upala zglobova, uganuća, modrica i problema sa pokretljivošću.

Čemu sve može da pomogne gavez?

U tradicionalnoj upotrebi, gavez se vezuje za ublažavanje bolova kod artritisa, oštećenja zglobova ili tetiva, istegnuća i modrica. Mnogi su ga koristili i kod reume, bolova u leđima, otečenih vena, pa čak i kod ujeda insekata. U narodnim predanjima pominje se i kod tegoba sa disajnim putevima, uključujući astmu, gde se koren koristio za pripremu napitaka u vrlo malim količinama.

Šta sadrži i kako deluje?

Gavez je bogat različitim aktivnim supstancama, među kojima se posebno izdvaja alantoin, poznat po tome što podstiče regeneraciju tkiva. Tu su i tanini i druga jedinjenja koja mogu imati protivupalno i umirujuće dejstvo. Upravo zbog toga, gavez se danas najčešće koristi spolja, direktno na bolna ili upaljena mesta.

Kako se koristi ova biljka?

Najbezbedniji način upotrebe gaveza je spoljašnja primena. Najčešće se koristi u obliku masti, gelova ili obloga koji se nanose na bolne zglobove, mišiće, modrice ili mesta zahvaćena upalom. Oblog se tradicionalno pravi od narendanog svežeg korena ili lista, često pomešanog sa nekom masnoćom, i stavlja se direktno na kožu.

U narodnoj medicini postoje i recepti za čaj od korena gaveza koji se koristi kod problema sa disajnim putevima, ali takva primena zahteva poseban oprez i vrlo ograničene količine.

Važna upozorenja

Iako se gavez često opisuje kao snažna prirodna biljka, važno je znati da njegova upotreba nosi i određene rizike. Sadrži supstance koje mogu biti štetne ako se koriste prečesto ili u velikim količinama, naročito kada se uzima oralno. Zbog toga se ne preporučuje dugotrajna upotreba. Posebno treba da ga izbegavaju trudnice, dojilje, deca i osobe koje imaju problema sa jetrom.

Gavez ima dugu tradiciju u narodnoj medicini i i dalje se koristi kao pomoć kod bolova u kostima, zglobovima i mišićima. Ipak, njegova primena zahteva razboritost. Najsigurnija opcija je kratkotrajna, spoljašnja upotreba na zdravoj koži.

Pre nego što se odlučite za redovnu primenu, pametno je da se posavetujete sa zdravstvenim stručnjakom kako biste izbegli neželjene posledice.

(eklinika.telegraf.rs)

