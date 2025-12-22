Uobičajena greška koja kafu pretvara u otrov

Stručnjaci za bezbednost hrane savetuju da se izbegne uobičajena greška prilikom ispijanja kafe – ponovno zagrevanje napitka koji se ohladio.
Ako je ponovno zagrevanje kafe u, na primer, mikrotalasnoj pećnici ili na šporetu, i vaša navika, stručnjaci upozoravaju da to može negativno uticati i na njen sastav i na vaše zdravlje.
Zašto ne bi trebalo da podgrevate kafu
Hemijske promene u napitku
Kada se kafa podgreva, dešavaju se hemijske reakcije koje menjaju sastav njenih komponenti. Konkretno, hlorogenske kiseline, koje se nalaze u kafi i imaju antioksidativna svojstva, se uništavaju. Kao rezultat toga, formiraju se supstance koje mogu:
Izazva povećanu kiselost želuca
Izazvati probleme sa varenjem, kao što su gorušica ili iritacija sluzokože želuca.
Pogoršava ukus i nutritivna svojstva
Prilikom ponovnog zagrevanja:
- Uništavaju se antioksidansi koji štite telo od slobodnih radikala.
- Napitak gubi ukus, postaje gorak i manje je prijatan za piće.
- Rizik od bakterijske kontaminacije
Kada se kafa ohladi, mikroorganizmi mogu početi da se razmnožavaju u njoj. Ponovno zagrevanje ne uništava uvek ove bakterije u potpunosti, što može predstavljati zdravstveni rizik.
Šta stručnjaci preporučuju
Stručnjaci za bezbednost hrane savetuju:
- Uvek pijte kafu odmah nakon kuvanja.
- Ako se napitak ohladio, bolje je napraviti novu turu nego ponovo zagrevati staru.
Istraživanja i dokazi
Naučne studije potvrđuju da podgrevanje hrane i pića, uključujući kafu, može uticati na njihov hemijski sastav i bezbednost:
Istraživanje antioksidanata u kafi: Prema jednoj studiji, antioksidanti u kafi se uništavaju kada se zagreju iznad 70°C.
Uticaj hlorogenskih kiselina: Prema izveštaju Nacionalnog instituta za zdravlje SAD (NIH), hlorogenske kiseline, koje su snažni antioksidanti, mogu formirati potencijalno toksična jedinjenja kada se zagreju.
Rizik od bakterijske kontaminacije: Prema Evropskoj agenciji za bezbednost hrane (EFSA), bakterije mogu aktivno da rastu u ohlađenim napicima, posebno ako su čuvani duže od 2 sata.
Da biste ostali zdravi i uživali u pravom ukusu kafe, pijte je svežu i izbegavajte ponovno zagrevanje. Ovo će vam pomoći da izbegnete štetne efekte na svoje telo i uživate u svom omiljenom napitku u najboljem izdanju.
