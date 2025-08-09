Popijete kafu i odmah trčite u WC? Lekari konačno otkrili šta se dešava u vašem telu

Mnogi ljudi čim popiju prvu jutarnju kafu, osete neodoljivu potrebu da odu u toalet. Dok neki misle da je to sasvim prirodna reakcija, drugi se pitaju da li je u pitanju neki skriveni zdravstveni problem. Naučnici sa Univerziteta u Teksasu rešili su da istraže ovu pojavu – i rezultati su iznenađujući.

Kafa pokreće creva – i to nije zbog kofeina

U eksperimentu sprovedenom na pacovima, pokazalo se da kafa značajno povećava pokretljivost mišića tankog creva. Zanimljivo je da se isti efekat javljao i kod konzumacije beskofeinske kafe, što znači da kofein nije glavni „krivac“. Mišići creva su se aktivirali, a broj bakterija u izmetu se smanjio – što ukazuje na snažno laksativno dejstvo.

Kisela svojstva kafe ubrzavaju probavu

Stručnjaci veruju da je za ovaj efekat zaslužna hlorogena kiselina iz kafe, koja podstiče lučenje želudačne kiseline. Viši nivo kiseline aktivira probavni sistem, što dovodi do bržeg pražnjenja creva. Dakle, ako vas kafa „natera“ da posetite WC, znajte da je to potpuno normalna fiziološka reakcija.

Ali pazite – kafa na prazan stomak može da šteti

Iako kafa ima brojne zdravstvene prednosti, uključujući antioksidativno dejstvo, konzumacija na prazan stomak može izazvati probleme. Pojačano lučenje kiseline može iritirati želudac, izazvati nadutost, žgaravicu, pa čak i povećati rizik od ozbiljnijih oboljenja kod osoba sa gastritisom. Stručnjaci savetuju da pre kafe pojedete nešto lagano – poput kriške hleba.

