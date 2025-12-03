Popijte na prazan želudac: Jutarnji eliksir koji čuva zdravije srce i snižava pritisak

Način na koji započinjete jutro u velikoj meri određuje ton za ostatak dana. Zdrave jutarnje navike – od kratke šetnje do ispijanja soka od cvekle – mogu biti snažan motivator za nastavak donošenja boljih zdravstvenih izbora tokom dana.

Prema novoj studiji iz 2024. godine objavljenoj u časopisu „Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases“, svakodnevna konzumacija soka od cvekle koji sadrži 200 do 800 mg nitrata može značajno sniziti krvni pritisak. Ovo potkrepljuju i prethodna istraživanja, uključujući studiju iz 2012. godine objavljenu u časopisu „Nutrition Journal“.

Zašto baš sok od cvekle?

Sok od cvekle ima moć da prirodno snizi vaš krvni pritisak — a time i da zaštiti srce.

Efekat počinje već 6 do 12 sati nakon gutljaja. Redovna jutarnja čaša može dovesti do pada krvnog pritiska za četiri jedinice na duži rok — što je zaista klinički značajno.

Kako funkcioniše

Cvekla je prirodni izvor nitrata. Kada je pijete, ona se u telu pretvara u azot-oksid — koji širi krvne sudove, poboljšava cirkulaciju i snižava krvni pritisak.

Ovaj proces zapravo „resetuje“ elastičnost vaših arterija — što znači da svaki dan počinjete sa boljom osnovom za zdravlje srca.

Kako uključiti sok od cvekle u svoju jutarnju rutinu

Jednostavno: Uzimajte 5-10 minuta odmah nakon buđenja. Iscedite čašu svežeg soka od cvekle (možete ga razblažiti i sa malo vode, po ukusu).

Bez aditiva: Sok je dovoljno jak sam po sebi — ne morate dodavati šećer, mleko ili neku „magičnu kombinaciju“.

Redovno, svaki dan: Efekat se najbolje vidi kontinuirano — samo povremeno, povremeno, malo je verovatno da će doneti željene rezultate.

Kombinujte sa zdravim životom: Dobro jutro sa laganom aktivnošću, zdravim doručkom i dovoljno vode dodatno pojačavaju pozitivne efekte.

Šta realno možete očekivati

Blago smanjenje krvnog pritiska — posebno ako već imate blago povišene vrednosti.

Bolja elastičnost krvnih sudova i bolja cirkulacija — samo to može biti primetna razlika na duži rok.

Manje opterećenja na srce — što znači da ćete se verovatno osećati energičnije, smirenije i samim tim imati više snage za svoje svakodnevne žongliranje (kao što su pilates i fitnes rutina).

Na šta treba obratiti pažnju

Iako sok od cvekle može pomoći — on NE ZAMENJUJE lekove — ako već imate ozbiljno visok krvni pritisak ili kardiovaskularne probleme, ovo bi trebalo da bude dodatak ishrani, u konsultaciji sa vašim lekarom. Stručnjaci naglašavaju da napici pomažu, ali sami po sebi ne leče hipertenziju.

Reakcija varira od osobe do osobe — efekat može biti manji ili veći u zavisnosti od opšteg zdravstvenog stanja, ishrane i životnog stila.

