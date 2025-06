Popularni vitamin mogao bi da bude koban za zdravlje: „Može da ošteti srce i bubrege“

Lekar je izdao hitno upozorenje o uobičajenom dodatku ishrani koji može da izazove ozbiljnu štetu ako se uzima u prekomernoj količini.

Stručnjak je objasnio da prekomerna upotreba ovog vitamina može da ošteti srce, bubrege i kosti.

Naša tela se oslanjaju na određene vitamine i minerale da bi ostala zdrava. Iako bi trebalo da budemo u mogućnosti da dobijemo sve što nam je potrebno izbalansiranom ishranom, ponekad su za dopunu potrebni dnevni dodaci.

Vitamin D je popularan vitamin koji mnogi ljudi uzimaju. Pošto uglavnom dolazi od izlaganja sunčevoj svetlosti, vlada Velike Britanije preporučuje da svi uzimaju tablete vitamina D između oktobra i marta.

Previše vitamina D može biti štetno

Vitamin D pomaže u regulisanju količine kalcijuma i fosfata u telu. Ovi hranljivi sastojci su potrebni za održavanje zdravih kostiju, zuba i mišića. Međutim, kao i kod svakog leka ili dijetetskog dodatka, previše vitamina D može biti štetno.

Doktor Suraj Kukadia, takođe poznat kao Dr. Sooj na društvenim medijima, otišao je na TikTok platformu da objasni više.

„Zaista važno upozorenje o prekomernoj upotrebi suplemenata vitamina D. Dakle, vitamin D, pošto izaziva reapsorpciju kalcijuma, ako uzmete previše vitamina D, možete dobiti hiperkalcemiju“, rekao je on. „To znači zaista visok nivo kalcijuma u ​​krvi što je loše. To može dovesti do nekih štetnih neželjenih efekata.“

Doktor je objasnio da to može izazvati paradoksalno slabljenje kostiju. Takođe može izazvati oštećenje srca i bubrega. Njegov savet podržava Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS), koja ohrabruje ljude da ne uzimaju više od preporučene doze.

„Uzimanje previše suplemenata vitamina D tokom dužeg vremenskog perioda može izazvati nakupljanje previše kalcijuma u ​​telu (hiperkalcemiju). Ovo može oslabiti kosti i oštetiti bubrege i srce“, istakli su oni.

Koliko vitamina D treba da uzimate?

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite savetuje Britancima tokom jeseni i zime da uzimaju dodatak od 10 mikrograma vitamina D dnevno (ili 400 IU). Odrasli i deca starija od četiri godine treba da uzimaju istu količinu tokom cele godine ako:

Ne izlaze često, na primer, ako su lošeg zdravlja ili su vezani za kuću,

Oni su u ustanovi kao što je starački dom,

Obično nose odeću koja pokriva veći deo njihove kože kada su napolju.

Bebe od rođenja do godinu dana treba da dobijaju dnevni dodatak koji sadrži 8,5 do 10 mikrograma vitamina D tokom cele godine ako su dojene ili hranjene adaptiranim mlekom i konzumiraju manje od 500 ml tog mleka dnevno, jer je formula već obogaćena vitaminom D, piše Express.

Deca uzrasta od jedne do četiri godine treba da dobijaju dnevni dodatak koji sadrži 10 mikrograma vitamina D tokom cele godine, objasnio je NHS.

„Ako vam je lekar preporučio uzimanje drugačije količine vitamina D, trebalo bi da sledite njihov savet“, istakli su.

(Net.hr)

