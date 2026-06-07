Porast alergija u Evropi nije slučajnost: do 2050. svaka druga osoba mogla bi da pati, a polen tu nije jedini krivac

Porast alergija pogađa trećinu Evropljana, a do 2050. broj se duplira. Saznajte šta ga ubrzava i kako da zaštitite sebe već danas.

Do 2050. godine svaka druga osoba u Evropi mogla bi da ima neku alergiju. Taj broj nije strašilo, već procena stručnjaka, a porast alergija već sada pogađa skoro trećinu kontinenta. Polen jeste najglasniji krivac, ali nije jedini. Ono što stvarno ubrzava priču krije se u kombinaciji toplijih leta, ishrane i načina na koji živimo.

Zašto vas nos svrbi duže nego pre deset godina

Više nije u vašoj glavi. Naučnici sezonu polena povezuju sa višim temperaturama, koje produžavaju period cvetanja. Što duže biljke cvetaju, to ste duže izloženi. Tu je i ambrozija, invazivna vrsta koja izaziva ozbiljne reakcije i širi se brže nego ranije.

Drugi deo problema je tiši. Promenio se i način života. Ishrana, navike i moderan ritam dana mogu povećati sklonost ka razvoju alergija, čak i kod ljudi koji ranije nisu imali nikakvih tegoba.

Koliko košta porast alergija, a da to ne vidite

Ovo nije samo svrab i kijavica. Alergije donose ogromne troškove zbog lečenja, izostajanja sa posla i smanjenog radnog kapaciteta. Zato sve više stručnjaka kaže da rast broja alergija više nije lični problem, već društveni. Polovina Evropljana pogođena do sredine veka menja sliku celog zdravstvenog sistema.

Veštačka inteligencija lovi polen u 40 zamki

U Nemačkoj se dešava nešto zanimljivo. U okviru studije PollenNet, istraživači su postavili 40 zamki za polen u Jeni, Ilmenauu i Lajpcigu. Prikupljene uzorke analizira veštačka inteligencija.

Ne broje samo koliko polena ima u vazduhu. Mašine prepoznaju i veličinu i alergenost svakog zrna. Prvi rezultati pokazuju da polen ozbiljno varira iz godine u godinu, što otvara vrata preciznijim prognozama za sve koji pate od alergije na polen.

Šta je porast alergija i zašto se dešava baš sada?

Porast alergija je stalan rast broja ljudi sa alergijskim reakcijama u Evropi, vođen toplijom klimom, dužom sezonom polena, invazivnim biljkama poput ambrozije i promenjenim navikama savremenog života.

Najveća greška je provetravanje u pogrešno vreme. Otvarate prozor ujutru kad je nivo polena najviši i sami ga puštate unutra. Provetravajte kasno uveče ili posle kiše, kada vazduh nosi manje zrna.

Spavaću sobu držite što čistijom od polena. Ne sušite veš napolju u sezoni, a kosu operite pre spavanja jer polen ostaje u njoj. Prečistač vazduha u domu, kancelariji ili učionici stvarno smanjuje izloženost. Zdraviji život, nepušenje i bolja ishrana dodatno spuštaju rizik.

Deo rešenja leži i u gradovima. Više zelenila smanjuje urbano zagrevanje, ali je izbor biljnih vrsta presudan. Sade li se pogrešne biljke, dobijate hladovinu i novi izvor alergena u istom dvorištu.

Da li ste primetili da vaši simptomi traju duže nego ranije, ili da su se pojavili tek u poslednjih par godina? Napišite u komentarima kada vas najviše muče i šta vam je do sada zaista pomoglo.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com